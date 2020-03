Dieser 4 GB LTE-Tarif kostet nur 6,99 Euro: Aktion ist beendet

Dennis Steimels

Das aktuell beste Angebot im Tarifrechner: 4 GB LTE-Datenvolumen für unter 7 Euro pro Monat. Hier geht's zum Schnäppchen-Tarif. Achtung: Die Aktion ist beendet.

Vergrößern Handytarif mit Top-Konditionen: 4 GB für 6,99 Euro im Angebot © GaudiLab/Shutterstock.com

Update 3.3.2020: Die Aktion "4 GB LTE für 6,99 Euro" bei PremiumSIM ist seit 11 Uhr beendet. Es gibt aber weitere günstige Alternativen. Die Aktionen enden jeweils am 10. März:

1 GB LTE für 3,99 Euro bei Handyvertrag.de



2 GB LTE für 5,99 Euro bei Sim.de



5 GB LTE für 7,99 Euro bei WinSIM

12 GB LTE für 12,99 Euro bei Simply



Ursprünglicher Artikel:



Günstiger als beim PremiumSIM bekommen Sie derzeit kein LTE-Datenvolumen von 4 GB! Sie zahlen gerade mal 6,99 Euro pro Monat und können optional sogar jederzeit kündigen. Jeder Anbieter mit ähnlichen Konditionen ist im Tarifrechner teurer, weshalb dieses zeitlich begrenzte Angebot äußerst attraktiv ist. Die Aktion läuft noch bis heute um 11 Uhr.



Hier geht's zum PremiumSIM-Angebot: 4 GB LTE für nur 6,99 Euro

Mit dem Tarif LTE S 4 statt 2 GB surfen Sie mit bis zu 50 Mbit/s LTE-Geschwindigkeit im O2-Netz. Zusätzlich können Sie unbegrenzt und vor allem kostenlos telefonieren sowie SMS verschicken. Sie können sich zwischen einer zweijährigen Vertragslaufzeit (keine Anschlussgebühr) sowie einer monatlich kündbaren Variante (9,99 Euro Anschlussgebühr) entscheiden.

Vergrößern Starker Handytarif: 4 GB LTE für nur 6,99 Euro © PremiumSIM

Neuer Smartphone-Tarif

Anhand verschiedener Parameter wie gewünschtes Datenvolumen, Telefonie-Flatrate oder SMS-Flatrate finden Sie in unserem Tarifrechner den passenden Tarif für Ihr Smartphone . Sollten Sie auch ein neues Handy suchen, können Sie Ihr Wunschmodell auch gleich angeben und mitbestellen.

Darüber hinaus gibt Ihnen der PC-WELT-Netzmonitor wertvolle Informationen zur Netz-Geschwindigkeit der einzelnen Mobilfunkbetreiber sowie zu Netzqualität und Netzabdeckung .

Im Netzmonitor finden Sie einen aktuellen Überblick über die tatsächlich erzielten Download-und Uploadgeschwindigkeiten in den einzelnen Netzen sowie die Netzqualität. Gerade wenn Sie viel im Internet surfen oder Daten unterwegs streamen, ist vor allem eine geringe Ladezeit sowie eine niedrige Abbruchrate hilfreich. In diesen Punkten liegen die drei Konkurrenten nahezu gleichauf.

Anders sieht es bei der den durchschnittlich erreichten Down- und Uploadgeschwindigkeiten aus: Bei der Downloadgeschwindigkeit hat Telekom die Nase vor Vodafone und auf dem dritten Platz O2. In puncto Uploadgeschwindigkeit ist die Reihenfolge identisch.

