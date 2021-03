Diesen Nutzern muss Facebook je 345 Dollar zahlen

René Resch

Facebook hat eine Sammelklage wegen Datenschutzverletzungen bei der Gesichtserkennung mit einem Vergleich beendet.

Vergrößern Datenschutz: Facebook zahlt Vergleich über 650 Millionen US-Dollar © Foto: © Artem ? AdobeStock

Die Datenschutzklage gegen Facebook wegen Gesichtserkennung wird nun mit einem Vergleich geklärt. Der zuständige Richter hat einen Vergleich über 650 Millionen US-Dollar genehmigt und unterzeichnet, wie Cnet berichtet.

Die bereits im Jahre 2015 in US-Bundesstaat Illinois eingereichte Sammelklage gegen das Unternehmen wird somit mit der Zahlung der riesigen Summe von 650 Millionen US-Dollar enden. Diese soll an die Nutzer, die behaupteten, dass Unternehmen habe Scans ihrer Gesichter ohne Erlaubnis erstellt uns gespeichert, ausbezahlt werden.

Im Speziellen ging es in der Sammelklage die Gesichtserkennung der Foto-Tagging-Funktion. Mithilfe dieser konnten Nutzer, Freunde oder Bekannte auf Fotos markieren, die auf Facebook hochgeladen wurden. Durch die Tags wurden Links zu den Profilen der jeweiligen markierten Personen generiert.

Das Programm "Tag Suggestions" der Website generierte automatische Vorschläge, indem es Scans von zuvor hochgeladenen Bildern verwendete, um Personen auf neu hochgeladenen Aufnahmen zu identifizieren. In der Klage wurde behauptet, dass die Scans ohne die Zustimmung des Nutzers erstellt wurden und gegen den "Illinois Biometric Information Privacy Act" verstoßen, der Gesichtserkennung, Fingerabdrücke und andere biometrische Technologien in diesem Bundesstaat regelt.

550 Millionen US-Dollar waren Richter zu wenig

"Biometrie ist eines der beiden primären Schlachtfelder, zusammen mit Geolocation, die unsere Datenschutzrechte für die nächste Generation definieren werden" , sagte Rechtsanwalt Jay Edelson, der die Klage eingereicht hat. Bereits im Januar 2020 hatte Facebook einen Vergleich in Höhe von 550 Millionen US-Dollar vorgeschlagen. Diese Summe war dem Richter allerdings nicht hoch genug.

Der endgültige Vergleich wird "jedem Mitglied der Klasse, das an einer Entschädigung interessiert ist, mindestens 345 Dollar in die Hand drücken" , erklärt der Richter in seiner jetzigen Anordnung, mit der er den Vergleich genehmigt. "In jeder Hinsicht ist der 650-Millionen-Dollar-Vergleich [...] ein bahnbrechendes Ergebnis", sagte er. "Es ist einer der größten Vergleiche, die jemals für eine Verletzung der Privatsphäre geschlossen wurden."

Auch Facebook gab zu dem Fall eine Erklärung ab in dem es erklärte, dass es "erfreut ist, einen Vergleich erzielt zu haben" . Das Unternehmen könne die Angelegenheit nun hinter sich lassen, "was im besten Interesse unserer Gemeinschaft und unserer Aktionäre ist."

