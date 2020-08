Diese vier Spiele lassen sich am Wochenende herunterladen

Michael Söldner

Im Epic Games Store und bei zwei weiteren Anbietern gibt es dieses Wochenende gleich vier Spiele geschenkt.

Vergrößern Epic und zwei weitere Anbieter verschenken am Wochenende vier Spiele. © epicgames.com

Wer am Wochenende eine Runde am PC spielen, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, kommt bei den folgenden vier Gratis-Games auf seine Kosten. Die Spiele dürfen nach dem Download dauerhaft behalten werden, ein Spiel kommt ganz ohne Kopierschutz aus, kann also auch an Freunde weitergegeben werden. Den Anfang macht Enter the Dungeon, dabei handelt es sich um ein Roguelike-Actionspiel. In einem Dungeon müssen Feinde eliminiert werden, der Schwierigkeitsgrad ist entsprechend hoch. Ebenfalls im Epic Games Store wartet God's Trigger, welches als Hotline Miami im Koop beworben wird. Das Spielprinzip orientiert sich an der bekannten Vorlage, neu ist jedoch die Möglichkeit, gemeinsam zu spielen… und zu scheitern.

Bei Publisher Akupara Games gibt es hingegen das Adventure Whispering Willows kostenlos zum Download. Wer Geistergeschichten und Rätsel mag, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Zusammen mit dem Mädchen Elena Elkhorn begibt sich der Spieler auf die Suche nach ihrem Vater. Bei Itch.io wartet hingegen Tôtem auf interessierte Spieler. Das Rätselspiel setzt auf Sprache, die nach zahlreichen Gesprächen entschlüsselt werden muss. Zum kostenlosen Download ist eine vorherige Registrierung bei Itch.io notwendig, die aber schnell erledigt ist.

