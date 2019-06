Diese TVs empfiehlt Netflix für Video-Streaming

Panagiotis Kolokythas

In einem Blog-Eintrag gibt Netflix den Nutzern eine Empfehlung zum Kauf bestimmter TV-Modelle, um den Netflix-Genuss zu erhöhen.

In einem Blog-Eintrag gibt Netflix eine Empfehlung für den Kauf bestimmter TV-Modelle der Hersteller Samsung, Panasonic und Sony. Dabei konzentriert sich Netflix auf die 2019er-Modelle der drei Hersteller und empfiehlt Modelle, die besonders gut für die Nutzung von Netflix und auch anderer Videostreaming-Dienste geeignet seien.

Alle diese Modelle haben das "Netflix Recommended TV"-Logo (siehe auch oben im Bild) erhalten. Netflix vergibt das Logo an Smart-TV-Modelle, die nach ausgiebigen Tests aufgrund ihrer Performance und der schnellen Zugänglichkeit von Netflix (und anderen Diensten) überzeugt haben. Mit diesen Fernsehern, heißt es in dem Blog-Eintrag, könne Netflix binnen weniger Sekunden gestartet werden, man habe immer die aktuelle Version der Netflix-App, könne schnell zwischen verschiedenen Apps wechseln und habe den Zugriff auf die neuesten Funktionen für eine "Better Browsing"-Erfahrung.

Konkreter müssen die Smart-TVs der Hersteller insgesamt fünf von sieben Kriterien erfüllen, um den Segen von Netflix zu erhalten. Welche Kriterien dies genau sind, kann hier nachgelesen werden.

Neu hinzu gekommen ist in diesem Jahr das Kriterium "Always Fresh", was sich etwa mit "immer frisch" oder besser "immer aktuell" übersetzen lässt. Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss die Netflix-App auf dem Smart-TV regelmäßig eine Verbindung zu den Netflix-Servern herstellen, selbst wenn sich der Fernseher im Schlafmodus befindet. Während der Zugriffe werden die Netflix-Informationen im Hintergrund aktualisiert. Sobald der Nutzer den Fernseher einschaltet, soll er so die Netflix-App sofort starten können, um alle aktuellen Inhalte angeboten zu erhalten.



Folgende 2019er-Smart-TVs dürfen sich mit dem "Netflix Recommended TV"-Logo schmücken:

Weitere Infos finden Sie auf dieser deutschen Netflix-Seite.