Diese Outlook-Clients verlieren Microsoft-365-Zugang

Panagiotis Kolokythas

Microsoft erhöht die Anforderungen für Microsoft 365. Dadurch endet der Support für ältere Outlook-Versionen.

Der Support für einige ältere Outlook-Versionen in Verbindung mit Microsoft 365 endet am 1. November 2021. Darauf weist Microsoft in einem Blog-Beitrag hin. Ab diesem Tag werden auch die Mindestanforderungen für Microsoft 365 erhöht, dadurch können sich die betroffenen Outlook-Versionen nicht mehr mit den Microsoft-365-Servern verbinden.

Konkret betroffen sind alle Outlook-Versionen, die älter als Outlook 2013 Service Pack 1 sind: Outlook 2007, Outlook 2010 und Outlook 2013 (Versionen unter 15.0.4971.1000). Eigentlich erhalten diese Outlook-Versionen ohnehin schon keinen Support mehr, sie sind aber weiterhin im Einsatz. Man wisse, so Microsoft, dass sich einige Kunden davon nicht trennen wollen. Ab dem 1. November 2021 müssen diese Kunden eine aktuellere Outlook-Version nutzen, um sich mit den Microsoft-365-Diensten verbinden zu können.

Microsoft: Aktuellere Outlook-Versionen sind "cooler"

Microsoft fordert die betreffenden Kunden dazu auf, sich auf den Wechsel zu einer aktuellen Outlook-Version ab dem 1. November 2021 vorzubereiten. Kunden, die die alten Outlook-Versionen nutzen, sollen nun direkt kontaktiert werden.

Begründet wird die Ausgrenzung von Outlook 2007 und 2010 damit, dass diese durch "bevorstehende Dienständerungen" nicht mehr kompatibel seien. So ende etwa die Unterstützung für die Basisauthentifizierung, wodurch die Sicherheit von Microsoft 365 erhöht werden soll, indem nur noch moderne Authentifizierungsprotokolle gestattet sind.

Hinzu käme, dass man nur noch für aktuelle Outlook-Versionen entsprechende Sicherheitsupdates und Bugfixes veröffentliche. Allein in den letzten fünf Jahren seien 75 Prozent der Outlook-Abstürze beseitigt worden. Und allen, die noch nicht ganz überzeugt sind, erklärt Microsoft: "Aktualisierte Versionen verfügen über die coolsten neuen Funktionen, die Ihr Leben einfacher machen!"