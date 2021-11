Hans-Christian Dirscherl

Eine Liste des Grauens: Das sind die gängigsten Passwörter des Jahres 2021 und so schnell geht es, bis man sie knackt.

Vergrößern Die meistgenutzten Passwörter des Jahres - und so schnell sind sie geknackt. © Song_about_summer/Shutterstock.com

Nordpass, der Hersteller des gleichnamigen Passwortmanagers, hat eine „Top 200 der gängigsten Passwörter“ veröffentlicht . Eine Liste des Grauens.

Tipp : Passwortmanager NordPass im Test



Denn auf den vorderen Plätzen der Top 100 sind nach wie vor Passwörter, wie sie einfacher nicht sein können. Dementsprechend bieten derartige "Pseudo-Passwörter" keinen Schutz.

Nimmt man die Top 200 global über alle Länder hinweg, so ist „123456“ das meistgenutzte Passwort. Gefolgt von „123456789“ und „12345“ sowie von „qwerty“ – letzteres entsteht, wenn man auf einer englischsprachigen Tastatur einfach von der Taste für „q“ beginnend die nächsten fünf Tasten nach rechts drückt. Auf Platz 5 der internationalen Rangliste liegt übrigens „password“.

Die meistgenutzten Passwörter in Deutschland

Und was sind die meistgenutzten Passwörter für Deutschland? Auch darauf gibt die Nordpass-Liste eine Antwort: Auf Platz 1 liegt auch in Deutschland „123456“, gefolgt von „123456789“, „12345678“ und „password“ (also in der englischsprachigen Schreibweise). Auf Platz 31 liegt übrigens „fuckyou“ – offensichtlich bei notorisch unzufriedenen PC-Benutzern beliebt.

Sie können die Liste der Top 200 der gängigsten Passwörter hier einsehen und nach Ländern sortieren. Dann sehen Sie auch, wie häufig jedes Passwort verwendet wird und wie lange es dauert, bis Hacker es knacken können.

Gute Passwörter sollten keine gängigen Lexikon-Begriffe enthalten, sondern zufällige Kombinationen aus Ziffern, Buchstaben und Zeichen sein und eine gewisse Mindestlänge aufweisen. Zudem sollten Sie wo immer möglich die Zweifaktor-Authentifizierung einschalten. Dann kann ein Hacker selbst dann, wenn er Ihr Passwort kennt, nicht auf den damit geschützten Dienst zugreifen.

Alternativ verwenden Sie einen Passwortmanager wie eben zum Beispiel Nordpass.

