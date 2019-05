Die kostenlosen Spiele für Playstation Plus im Mai

Michael Söldner

Auch im Mai dürfen sich PS+-Mitglieder über zwei neue Gratis-Spiele freuen. Darunter befindet sich ein Koop-Kracher!

Für den Mai hat Sony gleich zwei Highlights für Mitglieder von Playstation Plus im Angebot. Bei Overcooked handelt es sich um ein Geschicklichkeitsspiel, in dem unter Zeitdruck Rezepte zubereitet werden müssen. Zu den Aufgaben des Spielers gehört neben der Verarbeitung der Zutaten auch das Löschen von Feuern oder das Abspülen des Geschirrs. Zum Party-Kracher wird Overcooked aber erst im Koop-Modus für bis zu vier Teilnehmer. Mit der Anzahl der Köche steigt natürlich auch das Chaos, was zu Fehlern führt. Einen Online-Modus hat Overcooked aber leider nicht, daher müssen die vier Hobby-Köche gemeinsam vor der Playstation 4 sitzen.

Im zweiten Spiel geht es deutlich gemächlicher zur Sache. Bei What Remains of Edith Finch handelt es sich nämlich um einen waschechten Walking-Simulator. Die Sammlung aus Kurzgeschichten aus dem US-Staat Washington dreht sich rund um die 17-jährige Edith. Sie besucht das Haus ihrer Kindheit, um einen mysteriösen Fluch aufzuklären. Spielerische Herausforderungen sind jedoch knapp, auch Rätsel fehlen. Das Spiel ist demnach eher als Erlebnis anzusehen, welches die Geschichte um die Familie von Edith geschickt erzählt. Beide Spiele stehen ab dem 7. Mai gratis im Playstation Store für Plus-Mitglieder zum Download bereit.

