Die kostenlosen Spiele für Playstation Plus im März

Michael Söldner

Im März erhalten PS4-Spieler mit CoD: Modern Warfare Remastered und The Witness zwei Hochkaräter.

Abonnenten von Playstation Plus erhalten einmal im Monat kostenlose Spiele. Daran hat sich auch im März nichts geändert. Sony verzichtet ab diesem Monat jedoch auf die Dreigabe von Spielen für PS3 und PS Vita, da die Plattformen kaum noch Relevanz hätten. Entsprechend gespannt waren die PS4-Spieler auf die Qualität der beiden Gratis-Spiele im März. Und die können sich sehen lassen: Mit Call of Duty: Modern Warfare Remeastered und The Witness erhalten Plus-Abonnenten im März zwei hochkarätige Spiele für ihre Playstation 4.

Bei Call of Duty 4: Modern Warfare handelt es sich eigentlich um ein Spiel für die Playstation 3, welches jedoch 2016 als Remastered-Version neu für die PS4 veröffentlicht wurde. Neben einer bei Fans sehr beliebten und abwechslungsreichen Einzelspieler-Kampagne verfügt Call of Duty: Modern Warfare auch über einen spannenden Mehrspieler-Modus, der durch die Plus-Aktion hoffentlich wieder viele neue Spieler anlockt. Die Grafik wurde speziell auf der PS4 Pro um 4K-Auflösung und schärfere Texturen erweitert. Bei The Witness handelt es sich hingegen um ein Puzzle-Spiel aus der Ego-Perspektive, in dem Spieler auf einer einsamen Tropeninsel miteinander verbundene Rätsel lösen müssen. Beide Spiele sollen ab dem 5. März für Plus-Mitglieder kostenlos im Playstation Store bereitstehen.

PS4-Controller mit PC verbinden