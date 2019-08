Die kostenlosen Spiele für Playstation Plus im August

Michael Söldner

Im August erwarten Abonnenten von Playstation Plus wieder zwei erstklassige Gratis-Spiele für ihre Konsole.

Vergrößern Im August steht neben der WipEout Omega Collection auch Sniper Elite 4 zum Gratis-Download bereit. © playstation.com

Lange hatte Sony die Gratis-Spiele für Abonnenten von Playstation Plus für August geheim gehalten. Nun wurden die zwei kostenlosen Games endlich präsentiert , die ab dem 6. August zum Download bereit stehen: Headliner im August ist das futuristische Rennspiel WipEout Omega Collection. Die Sammlung umfasst unzählige Strecken aus WipEout 2048, WipEoutHD sowie die HD Fury-Erweiterungen. Die pfeilschnellen Rennen lassen sich wahlweise in 4K-Auflösung anzeigen. Wer die VR-Brille PSVR besitzt, kann direkt ins Cockpit klettern. Im Gegensatz zu Driveclub und Co. sind dabei auch fast keine grafischen Einschränkungen zu erdulden: WipEout Omega Collection gehört zweifelsohne zu den schönsten und umfangreichsten VR-Spielen für die Playstation 4.

Das zweite Gratis-Spiel im August ist Sniper Elite 4. Im Ego-Shooter muss der Spieler hinter feindlichen Linien die Achsenmächte aus Italien vertreiben. Dank Scharfschützengewehr klappt dies meist unbemerkt. Die explizite Gewaltdarstellung - gerade bei Kopfschüssen - erfordert jedoch ein dickes Fell. Bis zum 6. August können zudem noch die Spiele des Vormonats heruntergeladen werden: Das Scifi-Abenteuer Detroit: Become Human sowie das Rennspiel Horizon Chase Turbo sind beide einen Download wert.

