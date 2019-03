Die kostenlosen Spiele für Playstation Plus im April

Michael Söldner

Die beiden Gratis-Spiele für Playstation Plus im April können sich sehen lassen: Conan Exiles und The Surge.

Abonnenten von Playstation Plus erhalten auch im April wieder zwei kostenlose Spiele für ihre Playstation 4 . Mit Conan Exiles erwartet Spieler ein Überlebenskampf in einer offenen Spielwelt. Gemeinsam mit anderen Mitstreitern können Spieler darin eine riesige Welt erkunden, ihr Lager aufschlagen und dort eine Basis aufbauen. Doch immer wieder greifen riesige Kreaturen und Monster an, gegen die die eigene Behausung abgesichert werden muss. Auch grafisch kann sich Conan Exiles sehen lassen. Wer eine PS4 Pro besitzt, kann von mehr Details in der Spielwelt profitieren. Die Auflösung bleibt jedoch bei 1080p.

Beim zweiten Spiel im April für Playstation Plus handelt es sich um The Surge, das neue Spiel der Macher von Lords of the Fallen. Darin übernimmt der Spieler die Rolle von Warren, der schon an seinem ersten Arbeitstag mit einer Machtübernahme der Maschinen konfrontiert wird. In einer Mischung aus Action- und Rollenspiel muss der Spieler gegen die wild gewordenen Roboter kämpfen, durch sein Exoskelett kann er dafür auf übermenschliche Fähigkeiten zurückgreifen. Sowohl Conan Exiles als auch The Surge sollen ab dem 2. April zum kostenlosen Download bereitstehen. Auf Gratis-Spiele für PS3 und Vita verzichtet Sony seit Anfang des Jahres.

