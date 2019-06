Die kostelosen Spiele für Playstation Plus im Juli

Alina Skirrat

Im Juli wird es sportlich für PS+-Mitglieder. Verpassen Sie nicht diese zwei Gratis-Spiele, die es jeden Monat für PlayStation-Plus-Mitglieder gibt.

Vergrößern Die Playstation-Plus-Spiele im Juli 2019 © Sony / Youtube

Auch im Juli dürfen sich PlayStation-Plus-Mitglieder über zwei kostenlose Spiele freuen. Diesmal wird es sportlich.



Das erste Spiel ist Pro Evolution Soccer 2019 : Mit PES 2019 von Konami erleben Spieler eine Fußballsimulation mit einer großen Auswahl an lizenzierten Ligen und bekannten Fußballern. Jeder dieser Fußballspieler zeigt dabei individuelle Charaktereigenschaften auf und abseits des Spielfeldes, was dem Spiel noch mehr Tiefe verleiht. Dabei können sich Spieler lokal mit bis zu vier Freunden oder online gegen Gegner auf der ganzen Welt messen. In den myClub- und Meister-Liga-Modi haben Spieler zudem die Möglichkeit, ihre eigene Vereinskarriere als Trainer mit einem realistischen Transfersystem zu verfolgen.



Das zweite Spiel ist Horizon Chase Turbo von Aquiris Game. Dabei handelt es sich um ein Arcade-Rennspiel für bis zu vier Spieler. Das Gameplay orientiert sich an Arcade-Klassikern wie Out Run, Top Gear oder Rush. Das Spiel bietet Multiplayer-Splitscreen für gemeinsames Zocken auf der Couch, eine Grafik mit einer 16-Bit-Neuinterpretation, verrückte und stylische Strecken sowie einen nostalgischen Chiptune-Soundtrack von Barry Leitch, der Songs für zahlreiche Arcade-Racer komponiert hat.



Ab dem 2.Juli sind beide Titel im PlayStation Store erhältlich, bis dahin können alle PlayStation+-Mitglieder noch die Juni-Spiele Borderlands: The Handsome Collection und Sonic Mania genießen.