Die besten und günstigsten Handytarife in der Black Friday Woche

Dennis Steimels

In der Black Friday Woche gibt es auch jede Menge Tarif-Schnäppchen - wir zeigen Ihnen die besten und günstigsten Angebote.

Vergrößern Viel Datenvolumen für kleines Geld - die besten Smartphone-Tarife © https://www.shutterstock.com/g/Halfpoint/NOVA BANA, SLOVAKIA

Am 27. November ist Black Friday. Doch viele Händler oder Mobilfunkanbieter beschränken ihre Deals nicht nur auf den einen Tag, sondern bieten schon jetzt in den Tagen davor, in der sogenannten Black Friday Woche, viele Produkte deutlich günstiger an! In diesem Beitrag zeigen wir nur die Tarif-Schnäppchen, die sich wirklich lohnen. Die meisten Handytarife sind nur für kurze Zeit verfügbar.

Die derzeit besten Handytarif-Angebote

2 GB LTE für 3,99 Euro pro Monat

Netz: O2

Anbieter: sim.de



Monatlich kündbar



bis zu 50 Mbit/s LTE



Allnet-Flat



Hier geht's direkt zum Angebot: 2 GB für 3,99 Euro

5 GB LTE für 5,99 Euro pro Monat

Netz: O2

Anbieter: Handyvertrag.de



Monatlich kündbar



bis zu 50 Mbit/s LTE



Allnet-Flat



Hier geht's direkt zum Angebot: 5 GB für 5,99 Euro



8 GB LTE für 7,99 Euro pro Monat

Netz: O2



Anbieter: sim.de

Monatlich kündbar

bis zu 50 Mbit/s LTE

Allnet-Flat



Hier geht's direkt zum Angebot: 8 GB für 7,99 Euro

10 GB LTE für 9,99 Euro pro Monat



Netz: O2



Anbieter: Handyvertrag.de



Monatlich kündbar

bis zu 50 Mbit/s LTE

Allnet-Flat



Hier geht's direkt zum Angebot: 10 GB für 9,99 Euro

18 GB LTE für 14,99 Euro pro Monat



Netz: Vodafone



Anbieter: Mobilcom-Debitel



Monatlich kündbar

bis zu 50 Mbit/s LTE

Allnet-Flat



Hier geht's direkt zum Angebot: 18 GB im Vodafone-Netz für 14,99 Euro

18 GB LTE für 16,99 Euro pro Monat



Netz: Telekom



Anbieter: Mobilcom-Debitel



Monatlich kündbar

bis zu 21,6 Mbit/s LTE

Allnet-Flat



Hier geht's direkt zum Angebot: 18 GB im Telekom-Netz für 16,99 Euro

2 0 GB LTE für 14,99 Euro pro Monat



Netz: O2



Anbieter: Mobilcom-Debitel | sim.de



Monatlich kündbar

bis zu 225 Mbit/s | bis zu 50 Mbit/s



Allnet-Flat



Hier geht's direkt zum Angebot: 20 GB für 14,99 Euro bei Mobilcom-Debitel

Hier geht's direkt zum Angebot: 20 GB für 14,99 Euro bei sim.de

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen für 29,99 statt 54,99 pro Monat



Netz: O2



Anbieter: Handy.de



Monatlich kündbar

bis zu 225 Mbit/s LTE

Allnet-Flat



Hier geht's direkt zum Angebot: Unbegrenztes LTE-Datenvolumen für 29,99 Euro