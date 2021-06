Die besten Whatsapp-Sprüche für echte Fußball-Fans

Panagiotis Kolokythas

Mit diesen Whatsapp-Sprüchen für Ihren Status wissen alle Ihre Kontakte sofort: Sie lieben Fußball! Viel Spaß.

Vergrößern Diese Sprüche sollten echte Fußball-Fans kennen © OSTILL is Franck Camhi / Shutterstock.com

Die Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli 2021) lässt die Herzen von Fußball-Fans wieder höher schlagen. Sie wollen Ihre Whatsapp-Kontakte mit passenden Sprüchen deutlich machen, dass in nächster Zeit der Fußball in Ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt? Dann haben wir für sie ein paar entsprechende Sprüche, die Sie über Whatsapp im Chat oder in Ihrem Whatsapp-Status teilen können. Alternativ natürlich auch über Instagram oder Facebook. Ganz wie Sie mögen.

So sehen Sie alle Spiele der Fussball-Europameisterschaft 2021

Whatsapp-Sprüche für Fußball-Fans

Die folgenden Sprüche können Sie per Copy & Paste einfach verwenden. Oder Sie lassen sich davon inspirieren, einen eigenen cleveren Text zu erstellen. Diesen können Sie dann direkt im Whatsapp-Chat und -Status oder einer anderen Plattform teilen. Vielleicht garniert noch mit einigen passenden Emojis.

Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln. Und die Ärmel auch. (Lukas Podolski)

Fußball ist wie Schach. Nur ohne Würfel. (angeblich von Lukas Podolski, tatsächlich aber von Jan Böhmermann, der das Podolski in den Mund gelegt hat)

Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Alles andere ist Theorie. (Sepp Herberger)



Enthusiasmus ist alles. Er muss angespannt sein und schwingen wie eine Gitarrensaite. (Péle)

Manche denken, Fußball sei eine Sache von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann versichern, dass es viel ernster ist als das. (William Shankly, schottischer Fußball-Spieler und -Trainer)



I hope, we have a little bit lucky. (Lothar Matthäus)



Deutsche Spieler hören erst auf zu kämpfen, wenn sie im Bus sitzen. (Ronald Koeman, niederländischer Fußballspieler)

Wir spielen am Besten, wenn der Gegner nicht da ist. (Otto Rehagel)

Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß. (Andreas Brehme)



Mailand oder Madrid. Hauptsache Italien! (Andi Möller)

Ich habe viel von meinem Geld für Alkohl, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich verprasst. (George Best, nordirischer Fußballspieler)

Eine EM ist noch ausgeglichener besetzt als eine WM, weil bei einer WM auch Mannschaften vom anderen Kontingent sind. (Michael Ballack)



Die meisten Spiele, die 1:0 ausgingen, wurden gewonnen. (Günther Netzer)

In den entscheidenden Momenten hat uns einfach das Pech gefehlt. (Danny Schwarz)

Wir dominierten 99 Prozent des Spiels. Es waren die anderen drei Prozent, die uns das Spiel gekostet haben. (Ruud Gullit, niederländischer Fußballspieler)

Im Fußball wird alles komplizierter durch die Präsenz der gegnerischen Mannschaft. (Jean-Paul Sartre, französischer Philosoph)

"Sich über langweiligen Fußball zu beschweren ist ein wenig so, wie sich über das traurige Ende von König Lear zu beschweren: Es geht irgendwie am Thema vorbei. (Nick Hornby, Schriftsteller [High Fidelity, Fußballfieber])



Fallen Ihnen noch weitere witzige oder geistreiche Fußball-Sprüche ein? Schreiben Sie uns diese doch auf Instagram und wir werden Ihren Spruch hier vielleicht mit aufnehmen.

Sie möchten mehr Whatsapp-Sprüche? Bitte schön...

