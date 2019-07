Die besten Versicherungen für Ihren E-Scooter

Amy Cao

E-Scooter müssen gemäß neuer Verordnung versichert werden. Wir haben zusammengefasst, was dabei zu beachten ist und welche Versicherungen am besten passen.

Vergrößern E-Scooter Sharing in Deutschland. So können Sie die Elektro-Scooter mieten. © fotolia.de / Jens Jensen

E-Scooter sind durch ihre kleinen Maße und praktische Handhabung die neue Alternative unter den Fortbewegungsmitteln. Die Tretroller mit Elektromotor können bis zu 20 km/h fahren und der Akku hält bis zu 40 km lang. Die seit 15. Juni 2019 Inkraft getretene Verordnung über die Teilnahme an Elektrokleinstfahrzeugen im Straßenverkehr sieht eine Versicherung für Fahrzeuge mit bestimmten Merkmalen vor. Der E-Scooter zählt mit Haltestange, der Leistung von bis zu 500 Watt sowie einer Geschwindigkeit zwischen 6 km/h und 20 km/h zu den Elektrokleinstfahrzeugen.

Als Nachweis einer vorhandenen Haftpflichtversicherung muss eine Versicherungsplakette auf der Rückseite angebracht werden. Für die Nutzung in anderen EU-Ländern ist eine grüne Versicherungskarte notwendig und Sie sollten sich über die Bestimmungen des jeweiligen Landes informieren. Das Versicherungsjahr beginnt frühestens am 01. März bzw. mit Abschluss des Vertrages, aber endet automatisch mit Ablauf des Februars. Die meisten Versicherungen berechnen einen anteiligen Beitrag bis zum Ablauf des Versicherungsjahres im Februar.

DEVK

Die DEVK versichert Ihren E-Scooter zu gestaffelten Beiträgen. Zum Versicherungsbeginn im Juli und wenn die Fahrer über 23 Jahre alt sind, beträgt der Beitrag einmalig 36,01 Euro. Eine Teilkasko Versicherung kann mit einmalig 58,51 Euro und einer Selbstbeteiligung von 150,00 Euro abgeschlossen werden. Eine Selbstbeteiligung von 50,00 Euro ist ebenfalls möglich und führt anstattdessen zu einem einmaligen Beitrag von 92,26 Euro. Die Versicherung wird nicht automatisch verlängert und eine außerordentliche Kündigung z.B. im Schadensfall ist möglich. Nach Online Abschluss erhalten Sie Ihr Kennzeichen kostenlos per Post. Weitere Informatonen finden Sie hier.

Die Bayerische Versicherung

Die Bayerische bietet eine Haftpflichtversicherung mit einem Beitrag von 20,50 Euro für den Versicherungszeitraum Juli bis Februar an, die in jedem Fall mit Ablauf des Februars endet und nicht automatisch verlängert wird. Diese deckt eine pauschale Versicherungssumme von 100 Mio. Euro ab, sofern die Schäden nicht vorsätzlich oder bei Rennen entstehen. Eigene Schäden sind nicht versichert, aber die Teilkasko Option kann im Versicherungszeitraum für zusätzliche 20,60 Euro hinzugebucht werden und beinhaltet eine Selbstbeteiligung von 150,00 Euro. Das Kennzeichen wird kostenlos nach Hause geliefert und bei Veräußerung geht die Versicherung auf den Erwerber über. Den Online-Antrag können Sie hier stellen.

LVM

Die LVM berechnet den Beitrag für die Haftpflichtversicherung des E-Scooter nach Versicherungsdauer, jedoch unabhängig vom Alter. Für den Versicherungszeitraum Juli bis Februar wird ein Beitrag von 21,75 Euro bzw. bei Teilkasko mit 150,00 Euro Selbstbeteiligung von 51,00 Euro berechnet. Die Versicherungssumme beträgt 100 Mio. Euro und bei geschädigten Personen 15 Mio. Euro. Sie können die Versicherung hier abschließen.

HUK-Coburg

Die HUK-Coburg hat verschiedene Haftpflichtversicherungen im Angebot, die von Alter und Versicherungsbeginn abhängen. Bei Versicherungsabschluss ab Juli 2019 mit Fahrern über 23 Jahren beträgt die Versicherung 14,20 Euro bzw. 36,50 Euro mit Teilkasko. Ein Schadenfall ist mit 100 Mio. Euro versichert und bei Teilkasko ist ein Selbstbehalt von 150,00 Euro vorgesehen. Wer nicht warten kann, erhält auch direkt in einer HUK Geschäftsstelle eine Plakette. Weitere Informationen und die Beantragung finden Sie hier.



Die Haftpflichtversicherungen sind von den Leistungen recht ähnlich. Eine preisliche Unterscheidung hängt grundsätzlich von dem Versicherungsbeginn und dem Alter der Fahrer ab, damit Sie das passendste Angebot auswählen.

