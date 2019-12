Die besten Technik-Geschenke unter 50 Euro (2019)

Michael Schmelzle

Richtige Kracher zu Weihnachten sind unsere Geschenk-Tipps mit einem Wert bis 50 Euro. Da ist für jeden Technik-Fan etwas dabei.

Hier finden Sie Tipps für Weihnachtsgeschenke unter 50 Euro - darunter die leichteste Gaming-Maus der Welt, ein Gürtel für Technik-Nerds, einen toll klingenden Bluetooth-Lautsprecher, eine starke Powerbank, supergünstige Speicherkarten für mobile Geräte und.die ideale Sicherheitssoftware für jeden Windows-PC. Zudem verlosen wir einige der hier vorgestellten Produkte über unser "Weihnachts-Sack-Gewinnspiel" (siehe Kasten unten). Weitere Anregungen für Weihnachtsgeschenke finden Sie in unseren Geschenke-Tipps bis 150 Euro sowie den Geschenke-Tipps über 150 Euro .

PC-WELT-Xmas-Adventskalender & Weihnachts-Sack-Gewinnspiel In unserem Adventskalender gibt es keine Schokolade, sondern tolle Vollversionen! Schauen Sie täglich vorbei - es lohnt sich ➤ Zum PC-WELT-Xmas-Adventskalender (bitte im Desktop-Browser aufrufen)

Und beim Weihnachts-Sack-Gewinnspiel gibt es Preise für über 3500 Euro zu gewinnen: ➤ Zum Teilnahmeformular





Konkret empfehlen wir dieses Jahr folgende Produkte, die maximal 50 Euro kosten:

Nerd-Gadgets von getDigital für 21 bis 29 Euro

Vergrößern Gadgets für Nerds von getDigital © getDigital

Für absolute Computer-Nerds ist der IDE-Gürtel für 29 Euro gedacht. Der 32 Millimeter breite und 1168 Millimeter lange Gürtel ist aus einem echten IDE-Flachbandkabel gefertigt. Die parallele IDE-Schnittstelle für Festplatten und optische Laufwerke war berühmtberüchtigt für ihre Master-Slave-Konfiguration, bis sie die einfacher zu handhabende serielle Schnittstelle SATA ab 2003 nach und nach ablöste. Alternativ machen Sie Nerds auch mit der Binären Armbanduhr für 25 Euro glücklich. Die obere Zeile zeigt die Stunde an, die LEDs repräsentieren 8, 4, 2 und 1. Die untere Zeile zeigt die Minute, wobei hier die LEDs 32, 16, 8, 4, 2, 1 bedeuten. Leuchten mehrere LEDs einer Reihe, müssen Sie die entsprechenden Werte zusammenrechnen.

Oder Sie verschenken das Blechschild "Kein Backup? Kein Mitleid!" für 21 Euro. Die Freunde und Kollegen kommen immer zu Ihnen, wenn die Daten mal wieder futsch sind? Dann beschenken Sie sich selber mit dem Schild!

Weiter geht's mit der formschönen Fußmatte “There is no place like 127.0.0.1” für 26 Euro bei getDigital. Wie jeder Nerd weiß, ist die 127.0.0.1 die interne IP-Adresse jedes internetfähigen Geräts, über die es sozusagen mit sich selber sprechen kann. Nennt sich auch Localhost. Und das eigene Zuhause ist ja auch irgendwie der Localhost des Menschen. Der Spruch bedeutet also kurz und knapp: “Zuhause ist es am Schönsten”.

Für die Mathe-Freaks unter Ihnen oder unter Ihren Freunden wäre hingegen vielleicht die Kuchenbackform in Form des Pi-Symbols für rund 20 Euro ein lustiges Geschenk.

Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen alle hier vorgestellten Nerd-Gadgets von getDigital im Gesamtwert von über 100 Euro.

Sicherheits-Paket Kaspersky Total Security für 69,95 Euro

Vergrößern Kaspersky Total Security © Kaspersky

Mit Kaspersky Total Security bekommen Sie einen umfassenden Sicherheitsschutz für für PCs, Macs sowie Android-Smartphones und -Tablets. Die Lösung enthält außerdem ein sicheres VPN sowie Vollversionen von Kaspersky Safe Kids und Kaspersky Password Manager. Kaspersky Total Security bietet Premium-Sicherheit für Sie und Ihre Familie. Mit nur einer Lizenz schützen Sie sich vor Hackern, Online-Tracking, Finanzbetrug, Webcam-Hacks, Passwortdiebstahl, Viren und mehr. Die Sicherheitslösung blockiert Tracker auf den Computern Ihrer Familie, damit die Online-Aktivitäten nicht überwacht werden können. Außerdem erhalten Sie Warnungen, wenn nicht autorisierte Apps versuchen, auf die Webcams und Mikrofone Ihrer Computer zuzugreifen. Mit der enthaltenen Premium-Version von Kaspersky Password Manager können Sie Ihre Passwörter sicher speichern und sich schneller bei Ihren Konten anmelden. Der Passwort-Manager erkennt zudem schwache Passwörter und generiert automatisch starke. Außerdem können Sie neben Passwörtern auch Bilder Ihres Reisepasses, Führerscheins und weiterer Dokumente sicher speichern und darauf über Ihren PC, Mac oder Ihre Mobilgeräte zugreifen.

Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen 2x Kaspersky Total Security (1 Jahr für 3 Geräte)

Und für alle, die bei der Verlosung kein Glück haben, gibt’s die 1-Jahres-Lizenz von Kaspersky Total Security für bis zu drei Geräte für nur 49,95 Euro statt 69,95 Euro. Sie sparen also 20 Euro!



Speicherkarte SanDisk Ultra & Extreme microSDXC 128GB für rund 20 sowie 26 Euro

Vergrößern SanDisk Ultra und Extreme microSDXC 128GB © SanDisk

Speicherplatz im Smartphone, Tablet und Co. kann man nie genug haben. Ein sehr kostengünstiges Upgrade ist die SanDisk Ultra microSDXC 128GB für nur rund 20 Euro. Die Speicherkarte erreicht Schreibraten von bis zu 100 MB/s und ist für Full-HD-Videoaufnahmen geeignet. Wer in 4K und UHD aufzeichnet, sollte zur SanDisk Extreme microSDXC 128GB ab 26 Euro greifen. Die Kommt auf Lese- und Schreibraten von bis zu 160 respektive 90 MB/s. Praktisch: Beiden microSDXC-Karten liegt ein SD-Adapter bei, zusätzlich im Lieferumfang des Extreme-Modells ist die Datenrettungs-Software Rescue Pro Deluxe.

Weihnachts-Sack-Gewinnspiel: Wir verlosen die beiden Speicherkarten SanDisk Ultra & Extreme microSDXC 128GB im gesamtwert von knapp 50 Euro

Gaming-Maus Cooler Master MasterMouse MM710 ab 49,99 Euro

Vergrößern Cooler Master MasterMouse MM710 © Cooler Master

Die leichteste Gaming-Maus der Welt bringt lediglich 53 Gramm auf die Waage. Die Cooler Master MasterMouse MM710 ermöglicht aufgrund ihres geringen Gewichts, dem leichten und flexiblen Anschlusskabel sowie den guten Gleiteigenschaften durch die PTFE-Gleitfüße eine besonders ermüdungsfreie und vor allem reaktionsschnelle Handhabung. Für Tempo und Präzision sorgt auch der optische Sensor Pixart PMW 3389 mit 16.000 DPI und die Polling-Rate von 1.000 Hertz. Zudem ermöglichen die Waben eine angenehme Belüftung. Die Gaming-Maus ist auch noch staub- und spritzwassergeschützt und dank Omron-Maustasten sehr robust.

Powerbank Anker PowerCore Essential 20000mAh ab 27 Euro

Vergrößern Anker PowerCore Essential 20000mAh © Anker

Eine Powerbank mit Schnell-Lade-Funktion und fettem 20.000-mAh-Akku ist unsere nächste Geschenkempfehlung. Und das Ganze gibt es mit der Anker PowerCore Essential 20000mAh für unter 30 Euro bei Amazon. Mit der Powerbank können Sie mit maximal 15 Watt bis zu zwei Geräte via USB-A gleichzeitig aufladen. Die Techniken Ankers PowerIQ & VoltageBoost garantieren eine möglichst schnelle und gleichzeitig sichere Aufladung Ihres Smartphones oder Tablets. Voll flexibel: Die Powerbank laden Sie wahlweise via USB-A- oder USB-C-Buchse, 4 LEDs zeigen den Ladestand an.

360 Grad Wireless Bluetooth Lautsprecher Zamkol ab 49,99 Euro

Vergrößern Zamkol Wireless Bluetooth Lautsprecher © Zamkol

Der stoßfeste und wasserdichte Zamkol Wireless Bluetooth Lautsprecher liefert mit 24 Watt RMS mächtig Rums für sein kompaktes Volumen. Dafür sorgt der für eine 360-Grad-Beschallung konzipierte Dual-Hochleitungs-Treiber im Zusammenspiel mit dem passiven Bass-Radiator. Laut Hersteller hält der Akku sechs bis acht Stunden durch. An Bedienelementen bietet das 485 Gramm leichte Zamkol-Modell neben dem Ein- und Ausschalter und der Lautstärkeregelung mit Skip-Sekundärfunktion noch eine Play/Pause/Anrufannahme-Taste. Seitlich verbirgt sich der Micro-USB-Anschlus zum Laden sowie der Audio-Eingang via 3,5mm-Klinke hinter einer wasserdichten Plastikabdeckung. Im Lieferumfang enthalten ist das USB-Ladekabel, ein Audiokabel, ein Karabiner und ein Schlüsselband.