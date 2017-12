Richtige Kracher zu Weihnachten sind unsere Geschenk-Tipps mit einem Wert von über 150 Euro. Da ist für jeden Technik-Fan was dabei.

Vergrößern Die besten Technik-Geschenke über 150 Euro

Sie suchen noch geeignete Geschenke für Weihnachten, die bei jedem Technik-Fan das Herz höher schlagen lassen? Kein Problem: Wir stellen in diesem Video acht geniale Gadgets für über 150 Euro vor. Darunter der kleine Roboter Anki Cozmo mit KI, ein Gaming-Stuhl von Nitro sowie eine kompakte Soundbar von Teufel.



Konkret empfehlen wir Ihnen folgende Produkte, die allesamt jeweils über 150 Euro kosten:

Samsung Galaxy S7 - Smartphone

Vergrößern Samsung Galaxy S7 © Samsung

Preis: rund 400 Euro - günstigster Preis im PC-WELT-Preisvergleich



Zwar gibt es bereits den Nachfolger Galaxy S8 (im Test) , aber muss es immer das Neueste sein, wenn der Vorgänger noch immer ein gutes Smartphone mit ordentlicher Ausstattung und einem guten Design ist und dabei deutlich weniger Geld kostet? Mit rund 400 Euro ist der Preis für das Samsung Galaxy S7 (im Test) noch im Rahmen. Klar, wer etwa 160 Euro mehr auf den Tisch legen kann, sollte zum aktuellen S8 greifen. Aber mit dem S7 machen Sie für das Geld nichts verkehrt. Denn auch heute ist die Performance noch gut, Sie können den Speicher erweitern, recht aktuelles Android ist installiert und die Kamera knipst immer noch sehr gute Fotos!

Video-Beschreibung einblenden Zu Weihnachten greift man ja gerne auch mal etwas tiefer in die Tasche, um seinen Liebsten eine Freude zu machen - oder man schreibt sich selber ein paar coole Gadgets auf den Wunschzettel. In diesem Video stellen Euch Dennis und Takis die besten Technik-Geschenke ab 150 Euro vor, die Nerd-Herzen höher schlagen lassen.



--------



Zotac Pico Zbox PI225 - PC im Scheckkarten-Format

Vergrößern Zotac Zbox PI225 © Zotac

Preis: rund 230 Euro - günstigster Preis im PC-WELT-Preisvergleich

Die ZBOX PI225 ist ein voll ausgestatter Windows-10-PC im Scheckkarten-Format. Im passiv gekühlten Metallgehäuse mit einer Höhe von lediglich 8 Millimetern verbaut Zotac den neusten Dual-Core "Apollo-Lake"-Prozessor von Intel. Der Zotac Zbox PI225 bietet diverse Anschlussmöglichkeiten, erlaubt aber nicht nur ein energieeffizientes Arbeiten, sondern eignet sich auch für den Multimedia- und Entertainment-Einsatz.

Anki Cozmo - kleiner Roboter mit KI

Vergrößern Anki Cozmo © Anki

Preis: 210 Euro - günstigster Preis im PC-WELT-Preisvergleich

Cozmo ist ein kleiner Roboter mit eigener Persönlichkeit und künstlicher Intelligenz. Er erkundet seine Umgebung und reagiert auf Gegenstände, er spielt mit Ihnen und zeigt seine Emotionen auf dem kleinen Gesichtsdisplay.

Cozmo lernt auch dank seiner KI immer mehr dazu, Sie können ihm auch Wörter und Sätze beibringen - und das kann schon ziemlich lustig sein.

Außerdem lernen auch Sie etwas mit Cozmo beziehungsweise Code Labs in der Android- oder iOS App. Denn mit der Funktion lernen Sie das Programmieren - Mit Code Labs können Sie Cozmo auf einfache Art und Weise beibringen, wie er interagieren soll. Alle Befehle, die Sie programmieren können, sind in Blöcke aufgeteilt, die Sie einfach per Drag and Drop zu Aktionen zusammenstellen. Zum Beispiel können Sie ihn lächeln lassen, wenn er Ihr Gesicht erkennt. Cozmo macht wirklich eine Menge Spaß.

Bekannt geworden ist Anki aber nicht mit dem Cozmo, sondern mit Overdrive - eine Art Carrera 2.0. Sie steuern die Rennautos nämlich mit Ihrem Smartphone und haben verschiedene Waffen zur Auswahl, um Gegner zu schwächen. Ganz neu ist jetzt die Fast & Furious Edition mit 2 Autos aus dem Film. Das Pack beinhaltet natürlich auch Streckenteile und ein neues Power Zone Element.

Die Fast & Furious Edition kostet rund 150 Euro - günstigster Preis im PC-WELT-Preisvergleich

Nitro Concepts S300 - Gaming-Stuhl

Vergrößern Nitro Concepts S300 © Nitro

Preis: rund 250 Euro - direkt bei Caseking bestellen



Gamer geben viel Geld für die neueste, schnellste und beste Hardware aus und vergessen dabei oft: Wer viel und lange zockend vor dem PC hockt, der muss auch an sein Gesäß und seinen Rücken denken. Der Gaming-Stuhl Nitro Concepts S300 bietet nicht nur eine hervorragende Ergonomie, sondern auch eine schicke Racing-Optik. Bei dem Stuhl kommen hochwertige Materialien und eine erstklassige Polsterung zum Einsatz. Außerdem bietet Nitro Concepts S300 eine große Sitzfläche, eine breite Rückenlehne und 3D-Armlehnen. Sprich: Die Armlehnen lassen sich in alle drei Dimensionen verstellen, wie wir es im Video demonstrieren.

Teufel Cinebar One+ - kleinste Soundbar von Teufel

Vergrößern Teufel Cinebar One+ © Teufel

Preis: rund 365 Euro - direkt bei Teufel bestellen

Die Cinebar One+ ist Teufels kleinste Soundbar und damit super für Räume mit wenig Platz geeignet. Die Soundbar bietet 4 High Performance Töner und Endstufen für hohe Pegel sowie eine Dynamore-Ultra-Technologie für virtuellen Surround Sound - ohne extra Rear Speaker. Für tiefe Bässe beinhaltet das Set noch einen kabellos ansteuerbaren Subwoofer. Das ist ziemlich praktisch, denn Sie können die kleine Soundbar direkt unter Ihren Fernseher oder PC-Monitor stellen und den großen Subwoofer an einer anderen Stelle und haben dabei keinen Stress mit Kabeln.

Die Soundqualität ist sehr gut! Eine kleine Kostprobe bekommen Sie in unserem Video.



Xbox One X - Spielekonsole mit 4K

Vergrößern Xbox One X © Microsoft

Preis: rund 500 Euro - günstigster Preis im PC-WELT-Preisvergleich

Die einzige Konsole, die aus unserer Sicht mit einem Highend-PC für 4K-Gaming mithalten kann. Und das zu vergleichsweise günstigen 499 Euro. Die GPU der Xbox One X hat AMD entworfen, ebenso wie die 8-Kern-CPU, deren Kerne mit 2,3 Gigahertz getaktet sind. Das alles packen AMD und Microsoft in einen 360 Quadratmillimeter kleinen SoC (System on Chip), der im 16-Nanometer-Verfahren hergestellt wird.

Hinzu kommen satte 12 Gigabyte GDDR5-Grafikspeicher, von denen die Spieleentwickler laut jüngsten Aussagen von Microsoft etwa 9 Gigabyte verwenden können. Die Speicherbandbreite der Xbox One X liegt bei 326 Gigabyte pro Sekunde. Zur weiteren Ausstattung der Xbox One X gehören eine 1-Terabyte-Festplatte und ein 4K-Bluray-Laufwerk. Assassins Creed: Origin, Call of Duty WW2 und Wolfenstein 2 zeigen, wie schick aktuelle Spiele auch auf einer Konsole ausschauen können. Dieser Trend wird soch wohl auch 2018 fortsetzen. Und unterm Strich ist die Xbox One X ein perfektes Geschenk für Konsolen-Fans.



