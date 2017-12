Richtige Kracher zu Weihnachten sind unsere Geschenk-Tipps unter 150 Euro. Da ist für jeden Technik-Fan etwas dabei.

Vergrößern Die besten Technik-Geschenke unter 150 Euro

Sie suchen noch geeignete Geschenke für Weihnachten, die den Geldbeutel nicht allzu sehr belasten? Kein Problem: Wir stellen Ihnen sechs geniale Technik-Geschenke unter 150 Euro vor. Im Angebot haben wir unter anderem eine mechanische Gaming-Tastatur zum Schnäppchenpreis, ein cleveres Heizungsthermostat mit Fernsteuerung, eine Spiele-Konsole für Retro-Games von Nintendo und ein günstiges Smartphone.

Konkret empfehlen wir folgende Produkte, die maximal 150 Euro kosten:

Sharkoon PureWriter (TKL) -> mechanische Gaming-Tastatur

Vergrößern Zum Schnäppchen-Preis: Ultra-flache und ultra-kompakte Gaming-Tastatur Sharkoon PureWriter © Sharkoon

Preis: ab 69 Euro

Die ultra-flache und ultra-kompakte Gaming-Tastatur Sharkoon PureWriter gibt’s mit rot oder blau beleuchteten Kailh-Switches. Der Schaltweg der Taster fällt mit nur 1,5 Millimetern sehr kurz aus - ganz im Gegensatz zur Lebensdauer der Switches, die mindestens 50 Millionen Tastenanschlägen klaglos vertragen.

Die LED-Beleuchtung ist stufenlos regulierbar. Beleuchtungseffekte wie etwa “Pulsieren” sind per Tastendruck aktivierbar - oder Sie bestimmen über fünf speicherbare Profile selbst, welche Tasten leuchten sollen. Außerdem gibt’s noch vier vorprogrammierte Multimedia-Tasten, über die Sie den Mediaplayer aufruft, ihn startet oder pausieren lasst und die Lautstärker regeln können.

Weihnachtszeit = Geschenkezeit - und wer sich wie jedes Jahr viel zu spät Gedanken gemacht hat, was er verschenken könnte bekommt in diesem Video jede Menge Inspiration. Dennis und Michi stellen Euch die besten Technik-Geschenke bis maximal 150 Euro. Darunter Gaming-Tastaturen, Fitness-Uhren, Smartphones und vieles mehr.



Quasi zum Gaming-Standard gehören N-Key-Rollover und Anti-Ghosting-Keys - beides beherrscht das Sharkoon-Modell natürlich auch. Im Lieferumfang befinden sich zwei steckbare USB-Kabel mit einem halben und anderthalb Metern Länge, so lässt sich die Sharkoon PureWriter einfach und bequem an- und abstöpseln und transportieren. Noch kompakter fällt die etwas günstigere Variante Sharkoon PureWriter TKL aus, bei der der Nummernblock fehlt.



Elgato Eve Thermo 2017 -> Funk-Heizkörperthermostat

Vergrößern Elgato Eve Thermo 2017: Heizenergie sparen - und Sie haben es immer wohlig warm, egal wo und wann. © Elgato

Preis: ab 60 Euro

Ihr herkömmliche Heizkörperthermostat tauschen Sie gegen das Elgato Eve Thermo 2017 aus. Per App können Sie dann steuern, in welchem Raum Sie wann genau welche Temperatur haben wollen. Sie heizen also mit dem Elgato Eve Thermo nur, wenn auch wirklich jemand zu hause ist - und Sie wärmen bestimmte Räume vor, bevor Sie nach Hause kommen. So sparen Sie Heizenergie und haben es immer wohlig warm, egal wo und wann. Steuern können Sie das Evo-Thermostat über automatisierte Zeitpläne, manuell direkt am Gerät über ein Touch-Bedienfeld oder per Funk über die gleichnamige iOS-App Elgato Eve - auch Sprach-gesteuert über Siri. Mit Android ist Elgato Eve leider noch nicht kompatibel.



Die Elgato Eve Thermo bietet mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eine sicher und dank Bluetooth-Low-Energy-Technik auch eine zuverlässige Verbindung - ganz ohne Bridge. Schnelle Schalt- und Reaktionszeiten erlauben es, Einstellungen innerhalb von einer Minute vorzunehmen, damit die beiden austauschbaren AA-Batterien der Eve Thermo lange durchhalten.



Gewinnspiel: Sie können das Elgato Eve Thermo 2017 selber ausprobieren, wir verlosen fünf Heizkörperthermostate. Um zu gewinnen schreiben Sie einfach unter diesem Video auf Youtube einen Kommentar, warum genau Sie das Elgato Eve Thermo 2017 brauchen. Die fünf besten Kommentare gewinnen.



SNES Nintendo Classic Mini -> Spiele-Konsole für Retro-Games

Vergrößern SNES Nintendo Classic Mini: Klassiker wie Mega Man X, Super Maria Kart, Donkey Kong Country und Star Fox (2) zocken - out of the Box! © Nintendo

Preis: ab 110 Euro

Die alte Super Nintendo in klein - und irgendwie neu. Auch wenn die SNES Nintendo Classic Mini mit der alten Optik, den alten Spiele- Klassikern und der typisch pixeligen und ruckeligen Auflösung - hier kommen auf jeden Fall Erinnerungen hoch! Sogar die Controller sehen und fühlen sich fast so an wie damals. Die Spiele steckt man allerdings nicht mehr oben in die Konsole, sondern es gibt insgesamt 21 vorinstallierte Games. Dazu gehören Klassiker wie Mega Man X, Super Maria Kart, Donkey Kong Country und auch Star Fox beziehungsweise Star Fox 2. Also wenn Sie einen alten Gamer glücklich machen wollen, schenken Sie ihm eine den Nintendo Classic Mini.

Nokia 3 (Dual SIM) -> Schnäppchen-Smartphone

Vergrößern Kleiner Preis, fette Ausstattung: Unser Smartphone-Schnäppchen Nokia 3 © Nokia

Preis: ab 137 Euro

Smartphones sind natürlich immer gefragt an Weihnachten - schwierig wird's, wenn man nicht allzu viel Geld ausgeben will. Trotzdem haben wir ein sehr ordentliches Smartphone für weniger als 150 Euro für Sie: Das Nokia 3 ist nicht nur preislich mit rund 140 Euro sehr attraktiv, auch die Ausstattung kann sich für diesen Preis sehen lassen. Das Handy kommt mit einem 5 Zoll großen HD-Display, einer Quad-Core- CPU mit bis zu 1,3 GHz Taktung, 2 GB RAM sowie einem 2630 mAh Akku. Den 16 GB großen Speicher können Sie via Micro-SD-Karte erweitern. Fotos nehmen Sie mit 8 Megapixeln auf - sowohl auf der Rück- als auch auf der Vorderseite.



Großer Pluspunkt: Das Nokia 3 läuft mit purem Android, Sie erhalten also deshalb zeitnah die neuesten System-Updates. Zudem gibt's das Smartphone zum gleichen Preis auch mit Dual-SIM. Und bei der Farbe haben Sie die Wahl zwischen Kupfer, Silber, Blau und Schwarz. Sie verschenken also ein vergleichsweise günstiges Handy, das flexibel einsetzbar ist und mit den neuesten Software-Features auftrumpft.



Garmin vivomove Sport -> Hybrid-Smartwatch

Vergrößern Garmin vivomove Sport: Sieht wie eine ganz normale Armbanduhr aus - bietet aber Smartwatch-Funktionen und eine lange Akku-Laufzeit. © Garmin

Preis: ab 85 Euro

Auf den ersten Blick sieht die Garmin vivomove Sport wie eine traditionellen Armbanduhr mit Uhrglas, Edelstahl-Lünette und Armband aus. Smart macht die Uhr die Fitness-Tracker-Funktion und die App “Garmin Connect Mobile”, über die Sie automatisch Ihre Fitness-Daten synchronisieren und analysieren können - etwa aktuelles Gewicht, den Body Maß Index oder den Körperfettanteil. Das Garmin-Modell zeigt auch die Anzahl der Schritte sowie die Distanz an, die Sie seit dem Aufstehen zurückgelegt haben. Wenn Sie die Uhr auch im Bett nicht ablegt, können Sie sogar Ihren Schlaf überwachen lassen.

Die App gibt’s für alle gängigen mobilen Betriebssystem also Android ab Version 4.3, iOS und Windows 10 Mobile. Außerdem hält das Garmin-Modell als Hybrid-Smartwatch deutlich länger durch als reine Smartwatches: Sie müssen erst nach einem Jahr die Batterie austauschen. Die vivomove Sport bekommen ab 85 Euro mit schwarzem oder weißem Kunststoff-Armband, die technisch identische Garmin vivomove Classic mit Lederarmband ist ab 129 Euro im PC-WELT-Preisvergleich zu haben.



Insta 360 Air -> 360-Grad-Kamera

Vergrößern 360-Grad-Kamera zum kleinen Preis: Insta 360 Air © Insta

Preis: ab 118 Euro



Um 360 Grad Panoramen aufzunehmen, besitzt die Insta360 Air 2 Linsen, die zusammen eine Auflösung von 3K - also 3008 x 1504 Pixeln ermöglichen. Die fertigen Aufnahmen landen auf einer Speicherkarte, die in der Kamera selbst steckt - deshalb könnt ihr auch Fotos und Videos machen, ohne dass sie am Handy angeschlossen ist. Kompatibel sind so gut wie alle Android-Geräte ab Android 4.4. Die Insta 360 Air gibt's entweder mit Micro-USB-Anschluss oder in der USB-C-Variante . Sie benötigen nur die entsprechende App aus dem Play Store. Für iPhone-Nutzer gibt's die Insta360 Nano für iOS mit Lighning-Anschluss. Wie bei Apple, so auch bei der Peripherie: die Insta360 Nano kostet deutlich mehr und sprengt den 150-Euro-Preisrahmen.



