Die besten Technik-Deals am 18.3.2022

Ralf Buchner, Panagiotis Kolokythas, Ina Reiter, Christian Löbering

Wir präsentieren Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und Technik-Deals der Online-Händler: Ob PCs, Notebooks, Peripherien, Smartphones, Tablets, Konsolen, Gadgets oder TVs. Hier finden Sie immer die besten Technik-Angebote.

Vergrößern Täglich Top-Angebote zu IT und Technik © Shutterstock/N.Yosapat

Nicht nur zum Amazon Prime Day und Black Friday Sale ( hier alle Infos dazu ) locken viele Händler mit attraktiven Angeboten. Wir versorgen Sie auch den Rest des Jahres über mit den besten Angeboten. Im Folgenden finden Sie neben dem Produkt und einer kurzen Beschreibung den aktuellen Angebotspreis und zum Vergleich den Preis in unserem Preisvergleich sowie die unverbindliche Preisempfehlung inklusive der Links direkt zur Angebotsseite. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert und angepasst.



Nie wieder ein Angebot verpassen: Hier finden Sie den neuen PC-WELT Deal-Alert

Die besten Technik-Deals bei allen Online-Händlern

Deal des Tages Lenovo IdeaPad Duet 3 10IGL © Lenovo Das Lenovo IdeaPad Duet 3 10IGL verwandelt sich dank abnehmbarer Bluetooth Tastatur vom Notebook zum Tablet und umgekehrt. Das Modell verfügt über ein 10,3 Zoll (26,1 cm) großes Full-HD-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixel, einen bis zu 2,8 GHz schnellen Intel Celeron N4020 Dualcore-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, einen 64 GB großen EMMC-Speicher und läuft mit Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 269,00 € (UVP ehemals: 399,00 €)

HP 250 G8 5B6K9ES © HP Das HP 255 G8 5B6K9ES Notebook verfügt über ein 15,6 Zoll (39,6 cm) großes, entspiegeltes Full-HD 16:9 LED-Display, einen bis zu 4,2 GHz schnellen Intel Core i5-1135G7 Quadcore-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB große SSD und läuft unter Windows 11. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 499,00 € (UVP ehemals: 679,00 €)

Samsung Galaxy A12 © Samsung Das Samsung Galaxy A12 bietet neben einem 6,5 Zoll (16,63 cm) Display mit einer Auflösung von 720 x 1560 Pixeln einen 2,3 GHz schnellen MediaTek Helio P35 Octacore-Prozessor, eine 48 Megapixel-Haupt- und eine 8 Megapixel Frontkamera, 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher. Als Betriebssystem dient Android 10.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 163,12 € (UVP ehemals: 240,00 €)

VAVA USB-C Hub © VAVA Mit dem VAVA USB-C Hub erweitern Sie Ihr Notebook um eine Reihe von zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten. Der 9-in-1 USB-C-Hub verfügt über einen Ethernet-Anschluss, einen Ladeanschluss, einen HDMI-Anschluss, ein SD-Kartenlesegerät, ein TF-Kartenlesegerät und 3 USB-3.0-Anschlüsse. ➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 34,90 € (UVP ehemals: 49,95 €)

HP Pavilion 15-eh1155ng © HP Das HP Pavilion 15-eh1155ng Notebook ist mit einem 15,6 Zoll (39 cm) großen Full HD-Display, einem AMD Ryzen 5500U Hexacore-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 4,0 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, einer 512 GB großen SSD und einer AMD Radeon Grafikkarte ausgestattet. Als Betriebssystem dient Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 526,15 € (UVP ehemals: 619,00 €)

Microsoft Surface Laptop Go © Microsoft Das Microsoft Surface Laptop Go bietet neben einen 12,4 Zoll (31,5 cm) großen Touch-Display mit einer Auflösung von 1.536 x 1.024 Pixel einen Intel Core i5-1035G1 Quadcore-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 3,6 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 128 GB große SSD und läuft unter Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 599,00 € (UVP ehemals: 799,00 €)

LG OLED65A19LA © LG Der 64 Zoll (164 cm) große LG OLED65A19LA bietet mit Ultra HD in 4K eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 1.209,99 € (UVP ehemals: 2.499,00 €)

Samsung Galaxy A52 © Samsung Das Samsung Galaxy A52 bietet neben einem 6,5 Zoll (16,4 cm) Super AMOLED Display mit einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixeln einen 2,3 GHz schnellen Qualcomms Snapdragon Octacore-Prozessor, eine 64 Megapixel-Haupt- und eine 32 Megapixel Frontkamera, 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher. Als Betriebssystem dient Android 11.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 278,50 € (UVP ehemals: 349,00 €)

Norton 360 Premium 2022 © Norton Security-Paket für 10 Geräte mit Secure VPN und Passwort-Manager. ➤ Angebotspreis im PC-WELT-Shop : 22,99 € (UVP ehemals: 199,99 €)

WD My Book 12 TB © Western Digital Der Western Digital My Book Desktop-Speicher bietet mit seinen 12 TB viel Speicherplatz für Backups, Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumente. Die Verbindung zum Rechner wird per USB 3.0 oder alternativ USB 2.0 hergestellt. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 199,00 € (UVP ehemals: 264,99 €)

Dell XPS 13 9305 Evo © Dell Das Dell XPS 13 9305 Evo Notebook verfügt über ein 13,3 Zoll großes Full-HD-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel, einen bis zu 4,8 GHz schnellen Intel Core i7- 1185G7 Quadcore-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB große SSD und läuft mit Windows 10 Home. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 1.179,00 € (UVP ehemals: 1.599,00 €)

HP 15s-fq3402ng © HP Das HP 15s-fq3402ng Einsteigernotebook ist mit einem 15,6 Zoll (39,6 cm) großen Full-HD-Display, einem Intel Celeron N4500 Dualcore-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 2,8 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher und einer 128 GB großen SSD ausgestattet. Als Betriebssystem dient Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 269,00 € (UVP ehemals: 349,00 €)

Samsung QLED 4K Q60A © Samsung Der 43 Zoll (109 cm) große Samsung QLED 4K Q60A bietet mit Ultra HD in 4K eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 485,00 € (UVP ehemals: 749,00 €)

Huawei MateBook D 15 © Huawei Das Huawei MateBook D 15 Notebook bietet neben einem wertigen Metallgehäuse einen 15,6 Zoll großen entspiegelten Full HD 16:9 LED Display einen Intel Core i5-10210U Quadcore-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 4,2 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB große SSD und läuft unter Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 599,00 € (UVP ehemals: 749,00 €)

Samsung Galaxy Buds Pro SM.R190 © Samsung Die Samsung Galaxy Buds Pro SM.R190 In-Ear-Kofhörer bieten dank kabelloser Verbindung per Bluetooth 5.0 und aktiver Geräuschunterdrückung den richtigen Sound beim Telefonieren, Musikhören und Videostreaming. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 126,90 € (UVP ehemals: 229,00 €)

Samsung Galaxy Tab A7 Lite © Samsung Das 8,7 Zoll (22,05 cm) große Samsung Galaxy Tab A7 Lite verfügt über eine Auflösung von 1340 x 800 Pixel, einen 3,0 GHz schnellen MediaTek (MT8768N) Octacore-Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB internen Speicher und verbindet sich per WLAN. Als Betriebssystem dient Android 11.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 136,99 € (UVP ehemals: 175,00 €)

Bose SoundLink II © Bose Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher Bose Soundlink II sorgt unterwegs für den richtigen Sound. Die Akkulaufzeit des in verschiedenen Farben erhältlichen Geräts beträgt bis zu 8 Stunden. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 115,98 € (UVP ehemals: 139,95 €)

WD My Book 8 TB © Western Digital Der Western Digital My Book Desktop-Speicher bietet mit seinen 8 TB viel Speicherplatz für Backups, Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumente. Die Verbindung zum Rechner wird per USB 3.0 oder alternativ USB 2.0 hergestellt. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 166,90 € (UVP ehemals: 184,99 €)

Adobe Photoshop Elements 2022 © Adobe Mit Photoshop Elements 2022 bietet Adobe seine bewährte Bildbearbeitung in einer abgespeckten Version für Einsteiger an. Die Vollversion steht für Windows und Mac zur Verfügung. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 49,90 € (UVP ehemals: 98,77 €)

Sennheiser CX 300S © Sennheiser Der In-Ear-Kopfhörer CX 300S des deutschen Audio-Spezialisten Sennheiseen bietet sich als Upgrade für all jene an, die auch unterwegs auf qualitativen Sound nicht verzichten möchten. Der Kopfhörer verspricht laut Hersteller detailreichen Klang und eine bessere Basswiedergabe. Ein integriertes Mikrofon und eine integrierte Fernbedienung stehen zur Anruf- und Musiksteuerung zur Verfügung. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 37,49 € (UVP ehemals: 49,90 €)

SanDisk Ultra Fit 64 GB © SanDisk Das SanDisk Ultra Fit 64 GB USB Flash Drive ist eine ultrakompakte und flache Speichererweiterung, ideal für Notebooks, Spielekonsolen, Auto-Audiosysteme und mehr. Die Verbindung über USB 3.0 sorgt mit bis zu 150 MB/s für eine bis zu 15 Mal schnellere Datenübertrag als mit Standard USB 2.0 Laufwerken. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 9,90 € (UVP ehemals: 17,99 €)

Samsung Galaxy Tab S7 FE © Samsung Das 12,4 Zoll (31,50 cm) große Samsung Galaxy Tab S7 FE verfügt über eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixel, einen 2,4 GHz schnellen Snapdragon 778G Octacore-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internen Speicher und verbindet sich per WLAN. Als Betriebssystem dient Android 11.0. Mit im Lieferumfang befindet sich ein S Pen.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 459,99 € (UVP ehemals: 579,00 €)

Sennheiser CX True Wireless © Sennheiser Die Sennheiser CX True Wireless In-Ear-Ohrhörer verbinden sich per Bluetooth mit Smartphone, Smartwatch und Co. Das Modell bietet passives Noise Cancellation, eine anpassbare Touch-Bedienung, Bass Boost und Spritzwasserschutz. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 27 Stunden. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 96,90 € (UVP ehemals: 129,00 €)

Samsung Galaxy Book NP750XDA-KD9DE © Samsung Das Samsung Galaxy Book NP750XDA-KD9DE Notebook verfügt über ein 15,6 Zoll (39,6 cm) großes entspiegeltes Full-HD-Touch-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixel, einen bis zu 4,2 GHz schnellen Intel Core i5- 1135G7 Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB große SSD und ist mit Windows 10 ausgestattet. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 779,00 € (UVP ehemals: 1.043,90 €)

WD Elements Portable 1 TB © Western Digital Die 2,5 Zoll große WD Elements Portable bietet mit ihren 1 Terabyte Platz für Ihre Daten. Verbinden lässt sich die externe Festplatte über USB 3.0. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 47,90 € (UVP ehemals: 69,00 €)

LG 55UP77009LB © LG Der 55 Zoll (139 cm) große LG 55UP77009LB bietet mit Ultra HD in 4K eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 579,00 € (UVP ehemals: 829,00 €)

Fujitsu Lifebook A3510 © Fujitsu Das Fujitsu Lifebook A3510 Notebook bietet neben einem 15,6 Zoll (39,6 cm) großen Full-HD-Display einen Intel Core i3-1005G1 Dualcore-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 3,4 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große SSD, einen DVD-Brenner und läuft unter Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 419,00 € (UVP ehemals: 619,00 €)

Logitech MK235 Wireless Combo © Logitech Die Logitech MK235 Wireless Combo ist ein preisgünstiges Set aus Tastatur und optischer Maus. Der Hersteller verspricht eine 12 bzw. 36 Monate batteriegestützte Betriebsdauer für Maus bzw. Tastatur. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 22,90 € (UVP ehemals: 34,99 €)

Logitech MK540 Advanced © Logitech Die Logitech MK540 Advanced ist ein Set aus Tastatur und optischer Maus. Das Tastatur- Maus-Set wurde laut Hersteller speziell für Präzision, Bedienkomfort und Zuverlässigkeit entwickelt und soll ein vertrautes Benutzererlebnis bieten. Die Tastatur in Standardgröße verfügt über präzise, leise Tasten, die geschwungen geformte und beidhändig bedienbare Maus passt sich an jede Handfläche an.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 39,90 € (UVP ehemals: 69,99 €)

Huawei P30 lite New Edition © Huawei Das Huawei P30 lite New Edition Dual-SIM-Smartphone bietet neben seinem 6,15 Zoll (15,62 cm) großen Display mit einer Auflösung von 2.312 x 1.080 Pixel, einen 2,2 GHz schnellen Huawei Kirin 710 Octacore-Prozessor, 6 GB Arbeitsspeicher, 256 GB internen Speicher, eine 48 Megapixel (Dual-) Rück- und eine 24,0 Megapixel Frontkamera und läuft unter Android 9. ➤ Angebotspreis bei Media Markt : 229,00 € (UVP ehemals: 349,00 €)

Logitech MK270 © Logitech Die Logitech MK270 Wireless Combo ist ein preisgünstiges Set aus Tastatur und optischer Maus. Die Tastatur ist robust und soll bei einem flachen Profil für komfortables und leises Tippen sorgen. Der Hersteller verspricht eine 12 bzw. 24 Monate batteriegestützte Betriebsdauer für Maus bzw. Tastatur. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 25,90 € (UVP ehemals: 39,99 €)

HP Z5000 © HP Die HP Z5000 Funkmaus sorgt dank des kabellosen Betriebs für einen aufgeräumten Schreibtisch. Dank einer flachen Bauweise lässt sie sich auch platzsparend in der Notebooktasche für den Einsatz unterwegs verstauen. Das Modell verfügt über drei Tasten und ein 2-Wege-Scrollrad und wird durch 2 AA-Batterien betrieben. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 27,90 € (UVP ehemals: 39,90 €)

Kingston A400 480GB © Kingston Mit der Kingston A400 verschaffen Sie Ihrem Notebook einen zusätzlichen Leistungsschub. Die SSD bietet mit ihren 480 GB genug Platz um darauf Betriebssystem, Programme und Ihre Daten unterzubringen. Der Controller soll für Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500MB/s bzw. 450MB/s sorgen. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 53,90 € (UVP ehemals: 99,00 €)

Elektronik Bundles & Sparpakete © Amazon Ob Fernseher, Audio, Heimkino, Kamera oder Handy - Amazon bietet laufend spannende Rabatt- und Cashback-Aktionen sowie Bundles und Sparpakete. Beim Kauf eines Geräts erhalten Sie entweder ein anderes Gerät, einen Rabatt auf den zweiten Artikel oder einen Gutschein kostenlos dazu. Die Angebote wechseln in unregelmäßigen Abständen. Aktuell gibt es etwa bis zu 160 € Cashback oder 240 € Guthaben beim Kauf von ausgewählten Canon-Produkten.

Zur Aktion



Alle Blitzangebote von Amazon Finden Sie hier sämtliche "Blitzangebote" von Amazon . Blitzangebote starten täglich ab 8 Uhr alle 15 Minuten, Angebote des Tages bereits um Mitternacht. Die Angebote gelten höchstens solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht.

Black Friday wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving genannt. Da es sich dabei für viele US-Amerikaner um einen Brückentag handelt an dem sie die ersten Weihnachtseinkäufe tätigen, bieten viele Händler an diesem Tag besonders hohe Rabatte an. Auch in Deutschland wird der Super-Schnäppchen-Freitag aus den USA zunehmend populärer.

Der Schnäppchen-Tag wurde ursprünglich vor allem in Ladengeschäften zelebriert, der Trend hat sich aber schnell auf viele Online-Händler übertragen. Trotzdem haben die Online-Händler mit dem Cyber Monday ihren eigenen Schnäppchen-Tag und Marketing-Begriff ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um den Montag nach Thanksgiving, und somit auch nach dem schwarzen Freitag. Um es noch komplizierter zu machen, hat nun wiederum der Online-Händler Amazon seinen eigenen Cyber Monday vorverlegt, auf den Montag vor Thanksgiving. In Summe ist aus einem Schnäppchen-Tag jetzt schon eine Rabatt-Woche - die Cyber Monday Woche - geworden.

Trotz vieler guter Angebote rund um die Cyber-Monday-Woche, gibt es auch viel Kritik. Den Händlern wird oft vorgeworfen, Rabatte auf völlig überzogene Preise zu machen, um das Angebot attraktiver aussehen zu lassen als es ist.

Außerdem gibt es natürlich nicht nur in der Cyber-Monday-Woche Technik zum günstigen Preis. Das ganze Jahr über rabattieren Online-Händler immer wieder viele Ihrer Produkte, man muss nur wissen wann und wo. Wir liefern Ihnen hier täglich die besten Technik-Schnäppchen im Netz. Ein Lesezeichen auf den Beitrag lohnt sich also!