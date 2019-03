Die besten Hüllen für das neue Samsung Galaxy S10 / S10+ / S10e

Amy Cao

Das neue Samsung Galaxy S10 / S10+ gibt es seit dem 08. März 2019 im Handel zu kaufen. Dazu werden auch bereits die passenden Hüllen angeboten. Die besten Hüllen aus der vielfältigen Auswahl stellen wir Ihnen hier vor.

Olixar Kohlefaseretui

Die neuen Samsung-Phones Galaxy S10e, Galaxy S10 und Galaxy S10+ überzeugen mit großen, scharfen Displays im kompakten Gehäuse, einer sehr hohen Performance und mehr als genug Speicher. Die neuen S10-Modelle sind aktuell die besten Smartphones auf dem Markt. Alle Details finden Sie in unseren Tests.



Nachdem Sie sich zum Kauf eines neuen Samsung Galaxy S-Modells entschieden haben, benötigen Sie noch eine Schutzhülle. Diese soll Ihr Handy nicht nur vor Kratzern und Schmutz schützen, sondern auch gut aussehen und ein paar Funktionen haben. Bei den von uns vorgestellten Schutzhüllen ist für jeden etwas dabei.

Samsung Clear Cover

Wer eine Hülle ausschließlich zum Schutz seines Smartphones benötigt und das Design seines S10 nicht verstecken möchte, findet im transparenten und ultraschlanken Original Samsung Clear Cover ein No Frill Produkt für nur EUR 13,54.

Samsung Clear Cover



Samsung Clear Cover für S10: EUR 13,54

Samsung Clear Cover für S10+: EUR 13,44



Samsung LED Cover

Das Original Samsung Cover integriert schimmernde LED-Lichteffekte, die bei Benachrichtigungen blinken. Im Ruhezustand ist es eine stabile und schützende Hülle im klassischen Design.

Samsung LED Cover

Sie können das Cover ab EUR 38,20 in den Farben schwarz oder weiß erwerben.



Samsung LED Cover für S10: EUR 38,37

Samsung LED Cover für S10+: EUR 39,75

Samsung LED Cover für S10e: EUR 38,20





Snakehive Schutzhülle/Klapphülle

Diese mit echten Nubuk Leder handgefertigte Schutzhülle bietet innen und außen einen Allroundschutz. Es sind drei Kreditkartenfächer integriert, damit Sie das nötigste gleich zur Hand haben.

Snakehive

Mit der Standfunktion brauchen Sie Ihr Handy nicht mehr für Videos zu halten, sondern können es in verschiedenen Winkeln auf den Tisch stellen. Für das Aufladen oder auf die Knöpfe am Rand haben Sie freien Zugang und müssen die Vorderseite nicht aufklappen. Dieses Produkt ist sogar in verschiedenen Farben erhältlich.



Snakehive Hülle für S10: EUR 33,95

Snakehive Hülle für S10e: EUR 31,95

Snakehive Hülle für S10+: EUR 33,95





Urban Armor Gear Plyo Schutzhülle

Der Schutz Ihres Samsung Galaxy Handys wurde bei diesem Cover nach US-Militärstandard getestet. Das Case schützt aufgrund der widerstandsfähigen Rückseite und "Air-Soft" verstärkten Ecken sehr zuverlässig vor Kratzern, Stürzen usw.

Urban Armor Gear Plyo

Die Hülle ermöglicht eine stabile Grifffläche mit vergrößerten Tastenabdeckungen, aber ist trotzdem leicht und dünn. Außerdem ist QI Laden weiterhin möglich.



Urban Armor Gear Plyo Schutzhülle für S10: EUR 29,99

Urban Armor Gear Plyo Schutzhülle für S10+: EUR 34,99





Olixar Kohlefaseretui

Die Hülle ist zur besseren Griffigkeit texturiert und rutschfest beschichtet.

Olixar

Sie veredelt Ihr Handy mit dem schlanken Kohlefaserdesign und bietet Zugriff auf alle Anschlüsse. Außerdem ist die Hülle kompatibel mit kabellosem Laden.



Olixar Kohlefaseretui für S10: EUR 17,42

Olixar Kohlefaseretui für S10+: EUR 17,42

Olixar Kohlefaseretui für S10e: EUR 17,42



EIISSION ultradünne Handyhülle

Dieses weniger als 1mm dünne Hardcover bietet aufgrund des strapazierfähigen Materials einen Rundumschutz. Die Aussparungen sind passgenau und das Original Design kommt weiterhin zur Geltung.

Elission

Dieses Hardcase ist ab EUR 7,99 in verschiedenen Farben wie lila oder blau erhältlich.



EIISSION ultradünne Handyhülle für S10: EUR 7,99





Humixx ultraschlankes Anti-Fingerabdruck Hardcase

Ein leichtes und mattes Design wurde bei diesem Hardcover mit passgenauen Aussparungen kombiniert. Diese weniger als 1mm dünne sowie rutschfeste Hülle schützt insbesondere die Kamera sowie das Display.

Humixx

Kabelloses Aufladen ist weiterhin möglich. Dieses Hardcase in der Farbe schwarz kostet EUR 12,99.



Humixx Hardcase für S10: EUR 12,99

Humixx Hardcase für S10+: EUR 10,99

Humixx Hardcase für S10e: EUR 10,99





Mobiusphy transparentes TPU Silikon Case

Das Amazon`s choice durchsichtige Anti-Print Cover versteckt das Design des S10 nicht. Das Handy rutscht mit diesem Case nicht mehr so leicht aus der Hand und schützt vor Schmutz, Kratzern und Stößen.

Mobiusphy

Am Rand ist ein flexibles TPE Band, das nach Belieben entfernt werden kann. Sie können das Case zum Preis von EUR 8,68 in drei verschiedenen Farben kaufen.



Mobiusphy Silikon Case für S10: EUR 8,68

Mobiusphy Silikon Case für S10+: EUR 7,99

Mobiusphy Silikon Case für S10e: EUR 7,99



Sie haben Ihr neues Samsung Galaxy S10 und die perfekte Hülle bestellt? Damit Sie das Potenzial Ihres neuen Handys voll ausnutzen, können Sie hier noch Tipps und Tricks zu den neuen Features lernen .