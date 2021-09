Die besten Gaming-Laptop-Schnäppchen für Schüler & Studenten

René Resch

Die Schule hat überall wieder begonnen und der Semester-Start an den Unis steht kurz bevor. Genau der richtige Zeitpunkt also, um die heimische IT-Ausstattung fit für neue Herausforderungen zu machen. Passend dazu hat NVIDIA zusammen mit seinen Partnern wie CAPTIVA wieder die beliebte "Back to School"-Aktion gestartet, mit Notebooks zu stark reduzierten Preisen. Die Laptops bieten dabei allesamt NVIDIAs starke GeForce- oder Quadro-Grafikeinheiten und sind damit die perfekten Begleiter - sowohl für die Schule oder Uni, als auch für die studienfreie Erholungszeit. Frei nach dem Motto "Study at day and play at night".

Weitere Infos zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von RTX-Notebooks finden Sie in folgendem Video und im Text am Ende dieses Artikels. Jetzt stürzen wir uns aber erst mal in die Schnäppchen der Woche. Achja: Die Angebote gelten selbstverständlich nicht nur für Schüler und Studenten, sondern für jeden. Denn schließlich ist das ganze Leben eine Schule.



Du bist auf der Suche nach einem Notebook, aber weißt nicht, welches Modell zu Dir passt? Kein Problem - in unserer Notebook Kaufempfehlung geben wir Dir 10 Tipps, die Dir helfen, Dich im Hardware-Dschungel zurecht zu finden. Wir sagen Dir, welche Technik die richtige für Dich ist und wovon du besser die Finger lassen solltest.



► Die besten Gaming-Notebook-Schnäppchen für Schüler & Studenten:

Laptops mit GeForce-RTX-Grafik zu stark reduzierten Preisen

Gigabyte Aorus G5 © Gigabyte Gigabyte Aorus G5 mit 15,6-Zoll-Display (Full-HD mit 144 Hz), Intel Core i5-10500H (6 Kerne, 12 Threads, 2,5 bis 4,5 GHz), 16 GB RAM, 512 GB SSD und NVIDIA GeForce RTX 3060.

Back-to-School-Preis: 999 statt 1199 Euro bei Computeruniverse

Acer Predator Helios 300 Gaming © Acer Acer Predator Helios 300 Gaming PH315-53-7759 mit 15,6-Zoll-Display (Full-HD, IPS mit 144 Hz), Intel Core i7-10750H (6 Kerne, 12 Threads, 2,6 bis 5 GHz), 16 GB RAM, 1 TB SSD-Speicherplatz und NVIDIA GeForce RTX 3080.

Back-to-School-Preis: 1699 statt 1999 Euro bei Notebooksbilliger (Angebot gilt vom 22.09. bis 27.09.)

Razer Blade Pro 17 © Razer Razer Blade Pro 17 mit 17,3-Zoll-Display (Full-HD, 360 Hz), Intel Core i7-10875H (8 Kerne, 16 Threads, 2,3 bis 5,1 GHz), 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3070.

Back-to-School-Preis: 2199 statt 2799 Euro bei Notebooksbilliger (Angebot gilt vom 22.09. bis 27.09.)

Hinweis: Im Rahmen der "Black Week" bei Notebooksbilliger.de erhalten Sie vom 22. bis zum 27. September viele weitere attraktive Top-Deals zu Gaming-Notebooks mit NVIDIA-RTX-Grafikeinheiten.

Asus TUF Gaming F17 © Asus Asus TUF Gaming F17 (FX706HC-HX007T) mit 17,3-Zoll-Display (Full-HD, IPS mit 144 Hz), Intel Core i5-11400H (4 Kerne, 8 Threads, 2,7 bis 4,5 GHz), 16 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz und NVIDIA GeForce RTX 3050. Back-to-School-Preis: 1099 statt 1399 Euro bei Media Markt

MSI GF65 Thin 10UE-273 © MSI MSI GF65 Thin 10UE-273 mit 15,6-Zoll-Display (Full-HD mit 144 Hz), Intel Core i5-10500H (6 Kerne, 12 Threads, 2,5 bis 4,5 GHz), 16 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz und NVIDIA GeForce RTX 3060. Back-to-School-Preis: 1069 statt 1169 Euro bei Notebooksbilliger (Angebot gilt vom 22.09. bis 27.09.)

Captiva Highend Gaming I64-225 © Captiva Captiva Highend Gaming I64-225 mit 15,6-Zoll-Display (Full-HD mit 144 Hz), Intel Core i5-11400H (6 Kerne, 12 Threads, 2,2 bis 4,5 GHz), 16 GB RAM, 500 GB SSD-Speicherplatz und NVIDIA GeForce RTX 3050. Back-to-School-Preis: 1139 statt 1499 Euro bei Otto.de

XMG Core 15 AMD © XMG XMG Core 15 mit 15,6-Zoll-Display (IPS, Full-HD mit 240 Hz), AMD Ryzen 7 4800H (8 Kerne, 16 Threads, 2,9 bis 4,2 GHz), 8 GB RAM, 250 GB SSD-Speicherplatz und NVIDIA GeForce RTX 3060. Back-to-School-Preis: 1099 statt 1399 Euro bei Bestware.com Bitte beachten Sie: Die Preisreduzierung von insgesamt 300 Euro setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Die ersten 150 Euro werden automatisch im Warenkorb als "Back-to-School"-Rabatt abgezogen. Die zweiten 150 Euro Preisnachlass erhalten Sie nach Eingabe des Gutschein-Codes " 4800H ".

Die Konfiguration lässt sich im Online-Shop anpassen, wodurch sich der Preis ändern kann. Die 150 Euro "Back-to-School"-Rabatt bleiben in jedem Fall erhalten. Die zweiten 150 Euro Rabatt gelten aber nur, wenn Sie als Prozessor den AMD Ryzen 7 4800H beibehalten.

XMG Pro 15 © XMG XMG Pro 15 mit 15,6-Zoll-Display (Full-HD mit 144 Hz und G-Sync), Intel Core i7-10870H (8 Kerne, 16 Threads, 2,2 bis 5 GHz), 16 GB RAM, 500 GB SSD-Speicherplatz und eine NVIDIA GeForce RTX 3070. Back-to-School-Preis: 1799 statt 2049 Euro bei Bestware.com Bitte beachten Sie: Sie erhalten eine Preisreduzierung von 250 Euro, die automatisch im Warenkorb erfolgt. Die Konfiguration lässt sich im Online-Shop anpassen, wodurch sich der Preis ändern kann. Der Rabatt bleibt aber erhalten.

RTX-Notebooks: Perfekte Begleiter für Arbeit und Gaming

Mit den Notebooks mit GeForce- & Quadro-RTX-GPUs lässt es sich prima arbeiten, aber nach dem Uni-Stress braucht man auch mal eine Pause. Genau hier lassen die RTX-GPUs die Muskeln spielen, denn Gaming-Sessions sind für die Notebooks mit den starken RTX-Grafikeinheiten gar kein Problem und bieten genug Power, um auch die anspruchsvollsten Games mit hohen Grafikeinstellungen, Auflösungen und Frameraten anzuzeigen.

Mit einer NVIDIA GeForce RTX das Grafik-Maximum herausholen Mit einer NVIDIA GeForce RTX Grafikkarte profitieren Sie von neuen Techniken wie Raytracing und DLSS. Bereits jetzt unterstützen viele Triple-A-Titel wie Battlefield V, Control, Metro Exodus, F1 2021 oder Doom Eternal Raytracing-Effekte wie Echtzeit-Schatten, Reflexionen und globale Beleuchtung. Und auch für kommende Top-Spiele wie etwa Battlefield 2042, Forza Horizon 5 oder Far Cry 6 sind Sie mit einer RTX-GPU bestens gewappnet.

Neben dem Arbeiten an der Uni und Gaming eignen sich die Notebooks natürlich auch ausgezeichnet zur Bildbearbeitung, Videoschnitt, Programmier-Arbeiten oder für Freizeitaktivitäten wie Videos streamen, Musik hören oder dem einfachen Surfen im Internet - also der perfekte mobile Begleiter zu jeder Zeit.