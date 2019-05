Die Sims 4 gratis zum Download - für kurze Zeit

Panagiotis Kolokythas

EA verschenkt derzeit die beliebte Simulation "Die Sims 4" für Windows und Mac. Die Aktion dauert aber nur kurze Zeit an.

Vergrößern Aktuell gratis erhältlich: Die Sims 4

Electronic Arts verschenkt aktuell das Spiel "Die Sims 4" in der Standard-Edition für Windows und Mac im Wert von immerhin 40 Euro. Vorausgesetzt wird lediglich ein Origin-Konto und Sie können dann das Spiel einfach ihrer Bibliothek hinzufügen. Die Aktion endet am 28. Mai 2019.

Das Geschenk ist über diese EA-Seite erhältlich. Die Sims 4 wurde von Maxis entwickelt und erschien im September 2014. Das Spiel erfreut sich aber heute noch einer großen Beliebtheit. In der Lebenssimulation können die Spieler eine eigene Welt mit Charakteren erschaffen und sich dann darin austoben, in dem sie das Schicksal der Sims beeinflussen, Häuser bauen und dekorieren und die Umgebung erkunden.

Die Systemanforderungen fallen moderat aus, allerdings sollten Sie beachten, dass im Juni 2019 der Support für 32-Bit-Betriebssysteme eingestellt wird. Was dies bedeutet, erklären wir Ihnen in diesem Artikel. Außerdem unterstützt die Mac-Version von "Die Sims 4" nicht mehr "Metal".

Die empfohlenen Systemanforderungen für Windows-Systeme: Windows 7,8, 8.1 oder 10 (64-Bit), Intel Core i5 oder schneller oder AMD Athlon X4 (oder besser), Nvidia GTX 650 (oder besser), 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 18 Gigabyte freier Festplatteplatz.

Die empfohlenen Systemanforderungen für Macs: MacOS X 10.7.5 (oder besser), Intel Core 2 Duo-Prozessor mit 2,4 GHz (oder besser), 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, 14 Gigabyte freier Festplattenplatz, Nvidia Geforce 320M, 9600M, 9400M oder ATI Radeon HD 2600 Pro (oder besser).

Aus der Spielebeschreibung zu Die Sims 4: "Genieße in Die Sims 4 die Macht, in einer virtuellen Welt ohne Regeln Charaktere zu erstellen und zu steuern. Bringe deine Kreativität zum Ausdruck, indem du das Aussehen und die Persönlichkeiten deiner Sims individuell gestaltest. Wähle Kleidung, Frisuren und Lebensziele für sie aus. Errichte mühelos das perfekte Haus für deine Sims mit dem brandneuen raumbasierten Bau-Modus, in dem du deine Lieblingsdesigns und -deko frei wählen kannst. Arbeite an den Beziehungen deiner Sims, verfolge neue Karrieren und beeinflusse die bedeutenden und unterhaltsamen Momente ihres Lebens. Erkunde wunderschöne Welten mit einzigartigen Umgebungen und reise in Nachbarschaften, in denen du Schauplätze besuchen und andere interessante Sims kennen lernen kannst. Sei mächtig, triff freie Entscheidungen, hab Spaß und spiele Schicksal!"

