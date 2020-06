Die Sims 4: Kurioser Bug lässt Sims Feuer pinkeln

Panagiotis Kolokythas

In Die Sims 4 hat sich mit dem jüngsten Update ein witziger Bug eingeschlichen: Die Sims pinkeln plötzlich Feuer.

Vergrößern In Die Sims 4 pinkeln die Sims plötzlich Feuer © Reddit

Ein kurioser Bug sorgt derzeit für Schmunzeln in der "Die Sims 4"-Community: Die Sims urinieren plötzlich Feuer, wenn sie auf der Toilette sind. Schuld daran ist nicht eine falsche Ernährung, sondern ein Bug im jüngsten Update für Die Sims 4. Ein Spieler postete auch ein Video auf Reddit, in dem die Auswirkungen des Bugs zu sehen sind. In vielen weiteren Reddit-Beiträgen wundern sich die Spieler ebenfalls über dieses Phänomen.



Der Fehler wurde offenbar mit dem jüngsten Update in dieser Woche für die Erweiterung "Die Sims 4 - Eco Lifestyle" eingeführt, die seit einigen Tagen verfügbar ist. In der deutschsprachigen Fassung trägt die Erweiterung den Namen "Nachhaltig Leben" und fügt den Sims im Spiel die Möglichkeit hinzu, eigenen Strom und Wasser zu produzieren und Lebensmittel anzupflanzen. Es dürfen auch die Mülleimer nach Zutaten für die nächste Mahlzeit durchsucht werden und Reste dem Recycling zugeführt werden. Hinzu kommen außerdem Nachbarschaftsprojekte, mit denen die Sims gemeinsam mit ihren Nachbarn ihren Beitrag für einen bessere Lebensumgebung leisten können. "Wenn du nicht handelst, wir die Natur unter Müllbergen versinken. Wenn jedoch der Müll eingesammelt und Grundstücke sauber gehalten werden, wird alles blühen und gedeihen", heißt es in der Spielbeschreibung zur Erweiterung.



Der Bug selbst scheint mit der Einführung des neuen Feuerwehr-NPCs zusammenzuhängen. Laut den Sims-Spielern sind diese NPCs aber oft weniger gut geeignet für die Aufgaben eines Feuerwehrmannes und ignorieren auch gerne mal ein Feuer statt es zu löschen. Dem offiziellen EA-Forum ist zu entnehmen, dass bereits an einem Patch für den Patch gearbeitet wird.

Die Sims 4 günstig im PC-WELT-Preisvergleich kaufen