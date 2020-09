Die Neuzugänge bei Game Pass und Xbox Live Gold im Oktober

Michael Söldner

Im Oktober erweitert Microsoft den Game Pass und auch die in Games with Gold enthaltenen Spiele.

Vergrößern Der Game Pass und auch Games with Gold werden im Oktober um neue Spiele erweitert. © xbox.com

Microsoft stockt sowohl die Games with Gold als auch die im Game Pass enthaltenen Spiele im Oktober um einige Neuzugänge auf. Wer den kostenpflichtigen Abo-Dienst Xbox Live Gold abonniert hat, darf sich im Oktober über vier neue Spiele freuen. Über den gesamten Oktober hinweg kann das Puzzle-Actionspiel „Slayaway Camp: Butcher's Cut“ kostenlos heruntergeladen werden. In der zweiten Oktoberhälfte steht hingegen das Survival-Horror-Spiel „Maid of Sker“ bereit. Aus der Ära der ersten Xbox stammt hingegen das Action-Adventure „Sphinx und die verfluchte Mumie“, welches in der ersten Oktoberhälfte als Gratis-Spiel für Xbox Live Gold angeboten wird. In der zweiten Monatshälfte folgt mit „Costume Quest“ ein Action-Rollenspiel, welches ursprünglich für die Xbox 360 erschienen ist.

Auch der Game Pass von Microsoft wird im Oktober um neue Gratis-Spiele erweitert. Highlight ist sicherlich der Ego-Shooter „Doom Eternal“, der ab dem 1. Oktober den Game Pass erweitert. Dazu kommt am 8. Oktober das ungewöhnliche Action-Adventure „Brütal Legend“ von Entwicklerlegende Tim Schafer. Mit „Forza Motorsport 7“ folgt ebenfalls am 8. Oktober ein umfangreiches Rennspiel mit schicker Grafik. Am gleichen Tag können Abonnenten des Game Pass zudem einen Blick auf „Ikenfell“ werfen. Das rundenbasierte Rollenspiel erscheint an diesem Tag und wird von Humble Bundle vertrieben.

Xbox Streaming unter iOS und iPadOS doch möglich