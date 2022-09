René Resch

Lenovo präsentiert bei Media Markt seine Top 11. Darunter verschieden Notebooks und Convertibles der beliebten Serien wie Yoga und IdeaPad – teils zu reduzierten Preisen.

Anzeige Vergrößern Die Lenovo-Mannschaft: Top 11 Notebooks & Convertibles bei Media Markt © Media Markt / Lenovo

Bei Media Markt stellt Lenovo seine Produkt-Mannschaft aus 11 Geräten, bestehend aus Convertibles und Notebooks vor. Die Anspielung sollte klar sein, Lenovo orientiert sich hierbei natürlich an eine Aufstellung aus 11 Spielern wie bei einer Fußballmannschaft. Während des Aktionszeitraumes zwischen dem 1. - 30. September 2022 wird es dazu auch einige der Produkte aus "der Mannschaft" zu Sonderpreisen geben.



Notebooks & Convertibles mit starker Hardware zu Top-Preisen

In diesem Artikel geht es in erster Linie um Laptops und 2-in-1-Geräte für den Alltag, sprich um Geräte für Schule, Uni, Job und für zu Hause, also keine Gaming-Boliden. Die Lenovo Notebooks und Convertibles haben jedoch allesamt leistungsfähige Hardware an Bord, und dank Ihrer leichten und modernen Bauweise sind alle Geräte prima für den Alltagseinsatz geeignet.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die gesamte Lenovo-Mannschaft aus 11 ausgewählten Geräten der Aktion vor. Die Geräte sind teils deutlich reduziert – teils sparen Sie aktuell über 100 Euro!

Torwart

Spieler 1 – Der Souveräne: An dem kommt keiner vorbei, souverän am Boden und in der Luft, sehr variantenreich im Aufbauspiel.



Lenovo Yoga 7i © Lenovo Lenovo Yoga 7i, Premium-Convertible mit 16-Zoll-Display, Intel Core-i7-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Intel Iris Xe Grafik, Storm Grey. Media-Markt-Preis: 1515 Euro

Innenverteidiger

Spieler 2 – Der Kopfballstarke: Bekommt dank seiner Größe jeden Kopfball und kann auch sonst eigentlich alles.



Lenovo IdeaPad 3i © Lenovo Lenovo IdeaPad 3i, Notebook mit 17,3-Zoll-Display, Intel Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Grafik, Grau. Media-Markt-Preis: 599,99 statt 699 Euro



Spieler 3 – Das Nachwuchstalent: Ist überall zu finden und scheut trotz seiner Größe keinen Zweikampf, hat einen Zwillingsbruder, der auch Fußball spielt.



Lenovo IdeaPad 1i, Inkl. 1 Jahr Microsoft 365 Single © Lenovo / Microsoft Lenovo IdeaPad 1i, Inkl. 1 Jahr Microsoft 365 Single, Notebook mit 11,6-Zoll-Display, Intel Celeron-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel UHD Grafik 600, Eisblau. Media-Markt-Preis: 299 statt 369 Euro

Außenverteidiger

Spieler 4 – Der Flinke: Schnell, mobil, kompakt - schwer am Dribbling zu hindern.



Lenovo IdeaPad Duet 3i © Lenovo Lenovo IdeaPad Duet 3i, 2-in-1-Convertible mit 10,3-Zoll-Display, Intel Pentium-N5030-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB eMMC, Intel UHD Grafik 605, Graphitgrau. Media-Markt-Preis: 489,99 statt 599 Euro

Spieler 5 – Der Laufstarke: Fintenreich und jung, sehr laufstark.



Lenovo IdeaPad Duet 3i, inkl. 1 Jahr Microsoft 365 Single © Lenovo / Microsoft Lenovo IdeaPad Duet 3i, inkl. 1 Jahr Microsoft 365 Single, 2-in-1-Convertible mit 10,3-Zoll-Display, Intel Celeron-N4020-Prozessor, 4 GB RAM, 128 GB eMMC, Intel UHD Grafik 600, Graphitgrau. Media-Markt-Preis: 429,99 statt 499 Euro

Mittelfeld

Spieler 6 – Der Neuzugang: Moderne Spielweise, top in Form - eine echte Verstärkung als Bilderbuchprofi und nebenberufliches Fotomodell.



Lenovo Yoga Slim 7i Pro © Lenovo Lenovo Yoga Slim 7i Pro, Slim-Notebook mit 14-Zoll-Display, Intel Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Iris Xe Grafik, Light Silver. Media-Markt-Preis: 899 Euro

Spieler 7 – Der Elegante: Erfahren, souverän und international erfahren, mit eleganter Ballführung.



Lenovo IdeaPad 5i Pro © Lenovo Lenovo IdeaPad 5i Pro, Notebook mit 14-Zoll-Display, Intel Core-i7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Iris Xe Grafik, Storm Grey. Media-Markt-Preis: 999,99 Euro

Spieler 8 – Der Flexible: Flexibel einsetzbar und immer anspielbereit.



Lenovo IdeaPad Flex 5 © Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 5, Convertible mit 14-Zoll-Display, AMD Ryzen-3-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, AMD Radeon Grafik, Graphitgrau. Media-Markt-Preis: 599,99 statt 699 Euro

Die Zehn

Spieler 10 – Der Stratege: Schusstark, laufstark, Alles-Könner – eine Stütze für jedes Team.



Lenovo IdeaPad 5 © Lenovo Lenovo IdeaPad 5, Notebook mit 15,6-Zoll-Display, AMD Ryzen-7-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon Grafikeinheit, Graphitgrau. Media-Markt-Preis: 799,99 statt 899 Euro

Angriff

Spieler 9 – Der Alleskönner: Egal, wie der Ball kommt, immer torgefährlich.



Lenovo IdeaPad 3i © Lenovo Lenovo IdeaPad 3i, Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Intel Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Grafik, Platinsilber. Media-Markt-Preis: 619,99 statt 699 Euro

Spieler 11 – Der Strafraumspieler: Dank seiner Größe sehr kopfballstark.