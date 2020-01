Diablo-Konkurrent: Torchlight 3 offiziell angekündigt

Michael Söldner

Torchlight 3 soll exklusiv für den PC in diesem Jahr erscheinen und eine Alternative zu Diablo und Co. bieten.

Vergrößern Torchlight 3 soll dem ehrwürdigen Diablo Konkurrenz machen. © torchlight3.com

Mit Torchlight 1 und Torchlight 2 gibt es bereits zwei Ableger der Action-Rollenspiel-Reihe, die vom grundlegenden Spielprinzip an den bisherigen Platzhirsch Diablo erinnern. Nun hat das Entwicklerstudio Echtra Games um den Diablo-Miterfinder Max Schaefer den dritten Teil von Torchlight angekündigt. Torchlight 3 kehrt damit ab vom bisherigen Plan, mit Torchlight Frontier eine kostenlos spielbare Fortsetzung für PC und Konsole zu entwickeln. Stattdessen soll Torchlight 3 exklusiv für PCs mit Windows erscheinen. Ab dem 29. Januar werde es eine geschlossene Beta-Phase geben. Das finale Spiel soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Ein konkreter Termin fehlt allerdings noch.

Torchlight 3 ist kooperativ mit Freunden spielbar. Dazu kann vor dem Start einer von vier Helden ausgewählt werden. Darunter befindet sich mit dem Zwielichtmagier ein waschechter Zauberer, der seine Kumpanen heilen und Feine mit Zaubern belegen kann. Mit dem Roboschmied steht alternativ ein Roboter zur Verfügung, der Feinde mit Explosionen und Feuer attackiert. Als Barbar zieht hingegen der Schienenkämpfer ins Feld, der neben einer schwer bewaffneten Eisenbahn auch einen Hammer mitbringt. Die vierte Klasse will Echtra Games erst später präsentieren. Wie in den Vorgängern müssen auch in Torchlight 3 unterschiedliche Gegnertypen besiegt werden, die im Gegenzug Ausrüstung fallen lassen, die zur jeweiligen Klasse passen muss. Neu ist zudem ein Fort, in dem es sich der Spieler gemütlich machen kann. Hier können auch Waffen verbessert werden. Ein Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf das Design von Torchlight 3. Auch das eigentliche Gameplay ist hier kurz zu sehen. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die anspruchsvollen Diablo-Fans in Torchlight 3 eine würdige Alternative sehen.

