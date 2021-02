Diablo II Resurrected dieses Jahr für PC und Konsolen

Panagiotis Kolokythas

Diablo II wird in diesem Jahr für Windows-PCs und Konsolen in der "Resurrected"-Fassung erscheinen. Das ist bisher darüber bekannt.

Diablo 2: Resurrected erscheint 2021 für PC und Konsolen © Blizzard Entertainment

Während sich Diablo 4 (hier im PC-WELT Hands-On ) weiterhin in der Entwicklung befindet und wohl auch nicht vor 2022 erscheint, gibt es jetzt dennoch eine gute Nachricht für Fans von Hack-und-Slash-Spielen: Blizzard Entertainment hat für dieses Jahr die Veröffentlichung von Diablo II: Resurrected angekündigt. Die umfassend überarbeitete Fassung von Diablo II (von Juni 2000) wird für Windows-PCs, Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4, Playstation 5 und Nintendo Switch erscheinen. Demnächst soll eine PC-Alpha-Test-Version auf Diablo2.com erscheinen, aktuell kann man sich zur Teilnahme hier anmelden.



Diablo II: Resurrected wird sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung Lord of Destruction erhalten. Die 2D-Sprite-basierte Grafik wird komplett in eine 3D-Welt mit 4K-Auflösung (2160p) portiert, mit dynamischer Beleuchtung und neu gestalteten Animationen und Zaubereffekten. Hinzu kommen auch Dolby 7.1 Surround Sound und die im Spiel enthaltenen 27 Minuten Filmsequenzen werden komplett neu erstellt - "Shot for Shot", also "Schuß für Schuß", wie Blizzard versichert.

In Diablo II: Resurrected werden auch alle Menüs überarbeitet © Blizzard Entertainment

Es gibt schließlich auch noch eine aktualisierte Unterstützung für Battle.net. Geplant ist auch ein plattformübergreifender Fortschritt, sodass man den Fortschritt behalten darf, egal auf welcher Plattform man Diablo II: Resurrected spielt.

In Diablo II: Resurrected werden die folgenden sieben Klassen spielbar sein: Amazone, Assassine, Totenbeschwörer, Barbar, Paladin, Zauberin und Druide. Das Spiel unterstützt kooperatives Gameplay mit bis zu acht Spielern, wobei jeder Spieler auch einen Söldner mitnehmen kann.



Vorbesteller erhalten automatisch den Zugang zur Alpha-Test-Version. Zur Auswahl stehen Diablo II: Resurrected für 39,99 Euro und Diablo Prime Evil Collection für 59,99 Euro. Letztere enthält neben Diablo II: Resurrected auch die bereits erhältlich Diablo III Eternal Collection.