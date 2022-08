Diablo 4: Umstrittenes Feature aus Diablo 3 kehrt zurück

Kris Wallburg

Bis zum Release von Diablo 4 im nächsten Jahr ist es noch eine Weile hin, doch Gameplay-Videos und auch Leaks zeigen schon, worauf sich die Fans einstellen können. Ein Feature ist besonders umstritten.

Vergrößern Diablo 4 wird 2023 auf den Markt kommen – und wird schon heiß diskutiert. © Activision Blizzard

Diablo 4 wird laut aktuellen Leaks das umstrittene "Smart-Loot"-System einsetzen. Dieses kontrolliert, welche Gegenstände Spieler in der Spielwelt finden. Viele Spieler befürworten das System, doch es gibt auch Kritik.



Große Aufmerksamkeit für Diablo 4 – regelmäßige Leaks

Elder Scrolls 6, Grand Theft Auto 6, Diablo 4 – dies ist wohl die Liste der Spiele, auf die Gamer auf der ganzen Welt am meisten hinfiebern. Gerade Diablo 4 hat hohe Erwartungen zu erfüllen, immerhin hat sich Entwickler Blizzard mit den letzten Releases nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Diablo Immortal: Freches Pay2Win führt zu miserablem Metacritic-Score

Blizzard verliert zwei Millionen aktive Spieler



Doch die Hoffnungen für Diablo 4 sind groß, dementsprechend blicken Spieler gespannt auf alle Informationen und Leaks, die vorab veröffentlicht werden. Blizzard selbst hat schon einige Gameplay-Videos und Trailer veröffentlicht. Aktuell geraten auch einige konkretere Informationen an die Öffentlichkeit. Diese stammen offenbar aus einer Alpha-Version, die von einer kleinen Gruppe bereits gespielt wird. Diese unterliegen natürlich einer Verschwiegenheitserklärung, trotzdem geraten aktuell einige Informationen an die Öffentlichkeit.



"Smart Loot" – das steckt hinter dem Feature

Eines der Details, das gerade die Runde macht, ist die Fortführung des "Smart-Loot"-Features, das auch schon in Diablo 3 zum Einsatz kam. Das schon damals umstrittene Feature sorgt dafür, dass Gegenstände, die von Gegnern fallen gelassen werden, für den gespielten Charakter von Nutzen sind. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass beispielsweise ein Zauberer am ehesten einen Zauberstab findet, der auch von der Stufe und den Attributen zum Charakter passt. Während viele Spieler diese Funktion befürworten, da diese auch den Grind im Spiel reduziert, argumentieren andere, dass Spieler dadurch den Anreiz zum Experimentieren mit unterschiedlichen Klassen verlieren. Statt verschiedene Spielstile und Charakterklassen auszuprobieren, würden Spieler sehr schnell einen starken Hauptcharakter aufbauen. Durch diesen konstanten Nachschub an Gegenständen, passend zur Klasse, würde der Wechsel zu anderen Klassen aber umso schwerer fallen – schließlich findet man für diese im Laufe des Spiels kaum Gegenstände.

Die Kritiker wünschen sich das Erlebnis zurück, einen Gegenstand zu finden, der für den aktuellen Spielstil vielleicht unpassend ist, aber trotzdem so stark, dass man sich motiviert sieht, den Charakter komplett neu zu gestalten, um den gefundenen Gegenstand nutzen zu können.

Doch nicht alle Spieler sind gegen das System. Auf Reddit finden derzeit ausgiebige Diskussionen über die Vor- und Nachteile statt.