Devolo Powerline dLan WiFi Starterset bei Aldi zum Top-Preis

Ab dem 30. Januar gibt es bei Aldi Nord das Devolo Powerline dLAN WiFi Starterset zum absouluten Top-Preis. Sie sparen 30 Euro!

Bei Aldi Nord gibt es ab dem 30. Januar 2020 das Devolo Powerline dLAN 550 WiFi Starter-Kit für den Top-Preis von nur 49,99 Euro. Beim Blick in gängige Preissuchmaschinen zeigt sich das es sich hierbei um ein wirklich starkes Angebot handelt. Der günstigste Preis liegt bei dem Starter-Kit sonst bei 80 Euro, Amazon verlangt für das Kit 83,39 Euro - Sie sparen also rund 30 Euro bei dem Devolo-Angebot von Aldi Nord. Markieren Sie sich also den 30.1. falls Sie an dem Starter-Kit interesse haben.

Devolo Powerline dLAN 550 WiFi Starter Kit

WLAN über die Steckdose, 1x LAN Port, 2x Powerlan Adapter, PLC Netzwerkadapter, WLAN Verstärker, WiFi Booster, WiFi Move für für 49,99 statt 80 Euro bei Aldi Nord kaufen



Bis zu 500 Mbit/s über Powerline und 300 Mbit/s über WLAN

Dank Range+ Technologie noch mehr Leistung und höhere Reichweite

Das Starter Kit stellt die Verbindung zwischen zwei Netzwerkgeräten her (z.B. Router zu einem PC) und kann mit weiteren Adaptern erweitert werden (kompatibel zu den dLAN 200/500/550/650/1200 Produktserien)

Die WiFi Move Technology verbindet automatisch mehrere Adapter zu einem WLAN-Netzwerk: Optimaler WLAN-Empfang, im gesamten Haus, voll automatisch

Lieferumfang: 1x dLAN 550 WiFi Powerline Adapter, 1x dLAN 550 duo+ powerline Adapter, 1x Ethernet Kabel (2m), 1x Installationsanleitung

