Deutschland hat Europas schnellsten Supercomputer

Michael Söldner

Mit dem JUWELS Booster und HAWK hat Deutschland zwei weitere Supercomputer auf Spitzenniveau zu bieten.

Vergrößern JUWELS Booster kann Platz 7 der schnellsten Supercomputer ergattern. © fz-juelich.de

Nach einer Bauzeit von siebeneinhalb Jahren hat das Jülich Supercomputing Centre den Supercomputer JUWELS Booster an den Start gebracht, der Deutschland im europäischen Umfeld den Spitzenplatz beschert. Der Rechner besteht aus AMD Epyc 7402-Prozessoren sowie 3.744 Nvidia-Ampere-Grafikkarten und erreicht damit 44,1 PFlops im Linpack-Benchmark. Weltweit bringt ihm diese Rechenleistung in der Top500-Liste den siebten Platz ein, der bislang schnellste Supercomputer in der EU, der HPC5 aus Italien, landet dadurch auf Platz 8. JUWELS Booster kann zudem im Bereich der Energieeffizienz neue Maßstäbe setzen: Mit 25 GFlops pro Watt kann der deutsche Supercomputer seine Aufgaben so effizient wie keiner der anderen Rechner abarbeiten. Der japanische Fugaku kommt beispielsweise nur auf 15 GFlops pro Watt.

Der Spitzenreiter weltweit bei der Rechenleistung bleibt aber weiterhin der japanische Fugaku, der auf 442 PFlops kommt. Danach folgen die beiden US-Rechner Summit (149 PFlops) und Sierra (94,6 PFlops). Auf Platz 4 folgt China mit dem Sunway TaihuLight, der es auf 93 PFlops bringt. Doch Deutschland hat noch einen zweiten Supercomputer namens HAWK zu bieten. Dieser steht in Stuttgart und wurde bereits im Februar gestartet. Der Rechner kommt auf 19,33 PFlops und landet damit auf Platz 15. Im Gegensatz zu den Spitzenreitern nutzt HAWK ausschließlich CPUs für Berechnungen, konkret AMD Epyc 7742 Prozessoren.

Microsoft baut Supercomputer mit 285.000 CPU-Kernen