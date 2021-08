Deutschland: Jeder Zehnte schaut Livestreams

Michael Söldner

Live übertragene Inhalte auf Twitch oder Youtube werden mittlerweile von jedem Zehnten in Deutschland konsumiert.

Vergrößern Livestreams bei Twitch oder Youtube interessieren immer mehr deutsche Nutzer. © twitch.tv

Der Großteil der Inhalte auf Youtube wurde in der Vergangenheit aufgenommen, geschnitten und für die Öffentlichkeit zum Anschauen bereitgestellt. Doch die Anzahl der live übertragenen Inhalte nimmt immer weiter zu und stößt auf eine interessierte Nutzerschaft. Aus einer durch Yougov im Auftrag des Verbandes Games durchgeführtenUmfrage geht hervor, dass mittlerweile schon zehn Prozent der Deutschen Livestreams mehrmals wöchentlich anschauen. Der größte Anteil entfällt dabei auf Gaming-Streams, bei denen Spiele in Echtzeit gespielt und übertragen werden. Speziell Twitch ist hier als Vorreiter zu sehen, doch auch auf Youtube finden sich immer mehr Livestreams von Spielen.



Aus den Hochrechnungen der Umfrage ergibt sich außerdem, dass 7 Millionen Menschen in Deutschland ab 16 Jahren regelmäßig Livestreams auf Twitch oder Youtube konsumieren. Mit 28 Prozent entfällt der Großteil dieser Zuschauer erwartungsgemäß auf die Gruppe der 16- bis 24-Jährigen. Doch auch die 35- bis 44-Jährigen sind mit 14 Prozent stark interessiert an derartigen Inhalten. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren spielten in der Umfrage keine Rolle. Doch genau diese Gruppe dürfte ebenfalls viel Zeit in das Anschauen von Livestreams investieren. Auch die Coronakrise dürfte an diesem Interesse eine große Rolle spielen. Durch den Wegfall von Veranstaltungen und die Beschränkungen für Treffen wurden die Livestreams im Internet wohl häufiger als Ersatz für Feiern oder persönliche Treffen genutzt. Speziell der Live-Charakter der Inhalte, die ein Kommentieren oder Fragestellungen in Echtzeit ermöglichen, könnte zum großen Interesse an dieser Form der Videoinhalte beigetragen haben.



