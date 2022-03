Deutschland: Erste DNS-Sperren gegen xhamster.com verhängt

Michael Söldner

Die Landesmedienanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen konnte erste DNS-Sperren für xhamster.com umsetzen.

Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen geht mit DNS-Sperren gegen xhamster.com vor.

Aufgrund von Verstößen gegen den deutschen Jugendschutz hat die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen deutsche Internetserviceprovider dazu aufgefordert, die Porno-Webseite xhamster.com für deutsche Nutzer zu sperren . Dieser Aufforderung sind die Provider Deutsche Telekom, Telefónica, Tele Columbus und United Internet nun nachgekommen. Vodafone will die Sperre ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt umsetzen.

Porno-Seite xHamster wird gesperrt in Deutschland – der Grund

Missliche Lage für Provider

Gemeinsam mit Vodafone will Telefónica eine rechtliche Prüfung anstoßen. Ferner liefen bei den Providern Telefónica, Tele Columbus und United Internet interne Bewertungen der Sperren. Nur die Deutsche Telekom will nicht weiter gegen diese Einschränkung der Nutzer vorgehen. Der Provider Vodafone will hingegen klären lassen, ob man als Mittelmann in die Auseinandersetzung zwischen der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen und dem Betreiber von xhamster.com auf Zypern einbezogen werden kann. Telefónica wünscht sich hingegen Rechtssicherheit bei dem Thema.

Einfache DNS-Sperre

Als Grundlage für die Sperrung der Porno-Webseite dienen einfache DNS-Sperren. Diese lassen sich schon durch die Umstellung auf einen alternativen DNS-Server umgehen. Inwieweit Kinder und Jugendliche damit geschützt werden kann, bleibt fraglich. Die Sperrung wurde angestrebt, da der auf Zypern ansässige Betreiber von xhamster.com nicht auf die Forderungen einging und auch die zypriotischen Behörden nicht reagierten. Schon 2020 wurde daher eine freiwillige Sperre angeregt. Provider wurden nun rechtlich dazu gedrängt, diese umzusetzen. Ob diese Vorgehensweise Bestand haben wird, muss jedoch noch geklärt werden.



