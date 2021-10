Deutsches Zeitungsportal: 247 historische Zeitungen gratis lesen

Hans-Christian Dirscherl

Ein richtig cooles Online-Portal ist gestartet: Auf dem "Deutschen Zeitungsportal" können Sie 247 Zeitungen mit rund 4,5 Millionen Zeitungsseiten in circa 600.000 Ausgaben gratis lesen. Eine Fundgrube für Historiker und News-Enthusiasten.

Für jeden historisch Interessierten sowie für jeden begeisterten Zeitungsleser ist jetzt ein spannendes kostenloses Online-Angebot gestartet: Das Deutsche Zeitungsportal. Sie können ab sofort online in zahlreichen Zeitungen aus der Zeit von 1671 bis 1950 recherchieren.

Zum Start stammen die meisten online recherchierbaren Zeitungen aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs, der Weimarer Republik und des Dritten Reichs. Sie können gezielt nach

den Namen der Zeitungen

nach deren Erscheinungsort

nach dem Erscheinungsjahr suchen.

Zusätzlich gibt es auf der Startseite immer eine ausgewählte Zeitung, die vor 100 Jahren erschienen ist.

Die Zeitungen werden als zoombare Fotos angezeigt, außerdem gibt es ein modernes Transkript, was die Lesbarkeit deutlich erleichtert und für das eine Suchmöglichkeit zur Verfügung steht. Das Laden der Seiten erfordert allerdings immer etwas Geduld. Sie können die Seiten dann mit dem Mauszeiger verschieben, ein- und auszoomen und sich alle Seiten nebeneinander in der Übersicht anzeigen lassen.

Ein Kalender zeigt an, wann welche Zeitung erschienen ist. Mit beliebigen Stichwörtern können Sie im Zeitungsportal recherchieren. Ganze Ausgaben oder einzelne Seiten sind überdies als Download verfügbar.

Derzeit sollen von 247 Zeitungen rund 4,5 Millionen Zeitungsseiten in circa 600.000 Ausgaben online verfügbar sein. Die älteste Zeitung „Il corriere ordinario“ ist 1671 erschienen, die jüngste, die „Badische Neuesten Nachrichten“, am 30. Dezember 1950. Das Angebot wird fortlaufend ausgebaut, sodass die Anzahl der Zeitungen stetig wächst, wie die Macher versprechen. Langfristig soll das Deutsche Zeitungsportal alle digitalisierten historischen Zeitungen zugänglich machen, die in deutschen Kultur- und Wissenseinrichtungen aufbewahrt werden.

Wichtig für Historiker: Das Archiv zeigt auch Zeitungen, die seinerzeit zum Beispiel die Propaganda der Nationalsozialisten wiedergaben. In solchen Fällen erscheint ein entsprechender Hinweis.

Das Zeitungsportal ist ohne Registrierung kostenfrei nutzbar.

Das Deutsche Zeitungsportal wird von vier Projektpartnern aufgebaut: der Deutschen Nationalbibliothek (Projektleitung), der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz und dem FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur.

