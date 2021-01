Deutscher Entwicklerpreis 2020: Das sind die Gewinner

Denise Bergert

Das Echtzeit-Strategiespiel "Iron Harvest" gehört zu den Abräumern des Deutschen Entwicklerpreises 2020.

Vergrößern "Iron Harvest" ist das Beste Deutsche Spiel 2020. © King Art

Nach einer rund einmonatigen Verzögerung aufgrund der Corona-Pandemie wurde am vergangenen Abend per Live-Stream Deutsche Entwicklerpreis 2020 verliehen. Als Moderatoren führten Fabian Siegismund, Valentina Birke, Lara Loft und Daniel Budiman im Studio durch den Abend, die Nominierten und Gewinner wurden per Video-Konferenz zugeschaltet.

Das erfolgreichste Spiel das Abends war der Strategie-Titel "Iron Harvest" vom Bremer Entwicklerstudio King Art. Das Spiel konnte in den Kategorien Bester Sound, Bestes Studio, Bestes Game Design und Bestes Deutsches Spiel gleich vier Preise abräumen. Als zweifacher Gewinner in den Kategorien Bestes Indie Game und Beste Story darf sich auch das Strategiespiel "Through the Darkest of Times" von Paint Bucket Games betrachten. Die unterschiedlichen Kategorien sowie die Gewinner sind in der folgenden Übersicht aufgelistet:

Bestes Deutsches Spiel:

Iron Harvest (King Art Games, Bremen)



Bestes Studio:

King Art Games, Bremen

Bester Publisher:

Assemble Entertainment, Wiesbaden



Bestes Game Design:

Iron Harvest (King Art Games, Bremen)



Bester Sound:

Iron Harvest (King Art Games, Bremen)



Beste Grafik:

SpellForce 3: Fallen God (Grimlore Games, München)



Beste Story:

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games, Berlin)



Bestes Indie Game:

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games, Berlin)



Bestes Mobilegame:

High Rise (Smpl Games, Berlin)



Innovationspreis – Sonderpreis der Stadt Köln:

Jessika (TriTrie Games, Köln)



Sonderpreis Soziales Engagement:

Gaming ohne Grenzen / ComputerProjekt Köln e.V., Köln



Most Wanted:

Everspace 2 (Rockfish Games, Hamburg)



Dauerbrenner:

Anno-Serie (Ubisoft Main / Ubisoft Düsseldorf)



Newcomer Award:

Whalien (Forbidden Folds, Pischelsdorf / Österreich)



Förderpreis für junge Entwicklerinnen:

Golden Orb (Witten)