Deutscher Computerspielpreis 2020: Jetzt mit abstimmen!

Michael Söldner

Bis zum 23. April können Spieler für ihren Favoriten für den Deutschen Computerspielpreis 2020 abstimmen.

Vergrößern Über einen Preisträger können die Nutzer selbst bestimmen. © deutscher-computerspielpreis.de

Auch in diesem Jahr sollen wieder die besten Spiele mit dem Deutschen Computerspielpreis geehrt werden. Über die wichtigsten Gewinner bestimmt eine Jury. Den Sieger des Publikums-Votings wählen die Spieler hingegen selbst über das Internet. Bis zum 23. April 2020 können interessierte Nutzer ihre Stimme für ihr Lieblingsspiel abgeben. Die Liste umfasst unzählige Titel internationaler Entwickler, darunter Red Dead Redemption 2, Metro Exodus oder das Remake von Resident Evil 2. Doch auch kleinere Titel wie Ori an the Will of the Wisps oder Killer Queen Black stehen zur Auswahl.

Für die Teilnahme ist die Angabe des Namens und der E-Mail-Adresse nötig. Wer möchte, kann gleichzeitig an einer Verlosung teilnehmen . Hier warten unter anderem eine Nintendo Switch mit Animal Crossing: New Horizons, ein Überraschungspaket von Ubisoft, ein Spiele-Paket von Astragon sowie 56 Überraschungspakete zur Gamescom mit Rucksack, Hoodie und Dachmütze. Die eigentliche Preisverleihung zum Deutschen Computerspielpreis findet in diesem Jahr als Digital-Gala statt. Als „Bestes Deutsches Spiel“ konnten sich Anno 1800, Sea of Solitude sowie Through the Darkest of Times eine Nominierung sichern. Über den Sieg in den anderen Kategorien entscheidet eine Jury , die unter anderem aus Entwicklern, Vereinsmitgliedern, Spielejournalisten, Politikern, Wissenschaftlern und TV-Vertretern besteht.

