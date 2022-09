Deutsche Telekom verschenkt 12 Monate Disney+ – Sie sparen 89,90 Euro

Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom schenkt Ihnen 12 Monate Disney+. Damit sparen Sie 89,90 Euro. Das sind die Voraussetzungen.

Vergrößern Deutsche Telekom verschenkt 12 Monate Disney+ © AFM Visuals/Shutterstock.com

Die Deutsche Telekom verschenkt 12 Monate Disney+ im Rahmen der Option "Disney+ by Telekom 12M geschenkt“. Die 12 Gratismonate können sich Privatkunden mit Mobilfunk-Tarifen (ab der 3. Generation) holen. Das Angebot ist aber buchbar, solange der Vorrat reicht, wie es die Telekom reichlich vage formuliert. Letzter Buchungstermin soll der 30. September 2022 sein.

So bekommen Sie die 12 Gratis-Monate Disney+

Um die Option für die 12 Gratis-Monate Disney+ hinzubuchen zu können, müssen Sie die MeinMagenta-App für iOS und Android herunterladen. Melden Sie sich dann in der App mit Ihrem Telekom-Login an. Klicken Sie dann unten auf das "Herz-Icon", um in den Magenta-Moments-Bereich (das Vorteilsprogramm der Telekom) zu gelangen. Dann das Disney+-Geschenk beziehungsweise Highlight der Woche anklicken und das "Geschenk abholen“.

Geben Sie jetzt Ihre Mobilfunknummer und die SMS-TAN ein oder melden Sie sich über Mobilfunknetz automatisch an. Jetzt können Sie die "Disney+ by Telekom 12M geschenkt"-Option kostenlos buchen. Zuletzt müssen Sie noch das Disney+-Konto über den Registrierungslink in der SMS aktivieren und losstreamen.

Das bekommen Sie

Die kostenlose Option "Disney+ by Telekom 12M geschenkt" beinhaltet das Jahresabo von Disney+ im Wert von 89,90 Euro. Diese Option läuft danach automatisch aus, die Kunden müssen also nicht extra kündigen. Kunden erhalten 14 Tage vor Ablauf eine Erinnerungs-SMS, die darüber informiert, dass das Abonnement bald automatisch ausläuft.

Sollte der Mobilfunk-Vertrag vor Ablauf der 12 Monaten enden, endet automatisch auch die "Disney+ by Telekom 12M geschenkt"-Option.

Einschränkungen: Sie müssen einen der berechtigten Telekom-Mobilfunktarife haben oder jetzt abschließen. Zudem dürfen Sie nicht bereits ein anderes Disney+-Produkt über den Mobilfunk-Vertrag gebucht haben (haben Sie eine Disney+-Option dagegen über den Festnetz-Vertrag gebucht, ist das kein Hindernisgrund). Das Angebot gilt außerdem nicht für Prepaid-und Festnetz-Kunden.

