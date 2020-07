Hans-Christian Dirscherl

Rollender T-Punkt: Die Deutsche Telekom testet ein Servicemobil, das zum Beispiel auf Parkplätzen vor Supermärkten auf Kunden wartet.

Vergrößern Deutsche Telekom testet Servicemobil für Kunden © Deutsche Telekom

Mitarbeiter der Deutschen Telekom fahren jetzt mit dem Servicemobil durch das Land. Damit will die Telekom gerade in Zeiten von Covid-19 näher beim Kunden sein. Das Servicemobil kommt in abgelegenere Regionen, in denen kein Telekom-Shop in direkter Nähe ist. Das rollende Servicecenter soll an hochfrequentierten Orten wie auf Parkplätzen vor Einkaufszentren zum Einsatz kommen.



Das Servicemobil der Deutsche Telekom ist aktuell aber nur ein Pilotprojekt im rheinland-pfälzischen Boppard. Es steht noch bis zum 10. Juli 2020 von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz von Edeka Wirz, Casinostraße 58, 56154 Boppard. Der Gedanke hinter der Standortwahl: Sie verbinden den Besuch im Servicemobil gleich mit den Besorgungen im Supermarkt. Schließlich will ja auch Edeka etwas davon haben, dass es das Telekom-Servicemobil auf seinem Gelände parken lässt.

Vergrößern Das neue Servicemobil der Deutschen Telekom © Deutsche Telekom

„In der Testphase wollen wir herausfinden, ob die Menschen dieses innovative Angebot annehmen und wir den Kunden direkter und schneller vor Ort helfen können“, sagt Ferri Abolhassan, Service-Chef der Deutschen Telekom.



Das Servicemobil ist laut Telekom ein voll ausgestattetes mobiles Servicecenter für alle Bereiche des Telekomangebotes: Festnetz/DSL, Mobilfunk, Unterhaltung, zu Fragen zur Rechnung oder wenn eine Störung am eigenen Anschluss vorliegt oder der Tarif angepasst werden soll. Es besteht aus einem Zugfahrzeug und einem Anhänger mit drei Beratungsplätzen. Davon ist einer barrierefrei. Alle SARS-CoV-2-Schutzmaßnahmen werden eingehalten: Die Beratung erfolgt hinter Plexiglasscheiben mit Mundschutz und Mindestabstand.



Die klassischen Telekom-Shops sind übrigens wieder geöffnet und mittels Hygiene -und Abstandsregeln angepasst: Telekom öffnet wieder alle Shops - die Details .

