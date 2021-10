Deutsche Telekom startet schnelles Satelliten-Internet für entlegene Gebiete

Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom bietet ab Ende 2021 schnelle Internetzugänge via Satellit an. Für entlegene oder schlecht versorgte Gebiete.

Vergrößern Erste Tests zur Internetversorgung via Satellit unternimmt die Telekom im Hochwassergebiet in Heimerzheim. © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom will ab Ende 2021 schnelle Internetzugänge auch via Satellit anbieten. Für entlegene Regionen in Deutschland beziehungsweise für in Regionen, in denen die Telekom derzeit keine Hochgeschwindigkeitsanschlüsse besitzt.

Die Deutsche Telekom schießt aber nicht etwa eigene Satelliten ins Weltall, sondern arbeitet hierbei mit Eutelsat Communications zusammen. Das französische Unternehmen Eutelsat ist auf die Internetversorgung via Satellit spezialisiert. Elon Musk ist mit seinem Starlink-Satelliten-Internetnetz ein Konkurrent zu Eutelsat.

Viele Fragen bleiben offen

Die Vermarktung von schnellen Breitbandzugängen über Satelliten von Eutelsat soll Ende 2021 starten. Die Telekom sieht dieses Angebot als Ergänzung für die Breitbandversorgung. Allerdings macht die Telekom keinerlei Angaben dazu, in welchen Regionen man die neuen Zugänge buchen kann und wie viel sie kosten werden.



Die Telekom und Eutelsat haben außerdem vereinbart, zukünftig über die Erweiterung der Partnerschaft zu sprechen. Diese engere Zusammenarbeit würde dazu führen, dass die Telekom eigene Produkte über die aktuelle und zukünftige Infrastruktur von Eutelsat anbieten könne.

Konnect Satellit von Eutelsat

Technische Basis für das neue Telekomangebot soll der Konnect Satellit von Eutelsat sein. Der im November 2020 in Betrieb genommene Eutelsat Konnect verfügt laut Telekom über eine Gesamtkapazität von 75 Gbit/s und soll in der Lage sein, Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s für Privathaushalte und Unternehmen anzubieten. Der Satellit deckt ganz Deutschland sowie 14 weitere europäische Länder ab.

Einen ersten Einsatz testen die Telekom und Eutelsat zurzeit in Heimerzheim in Nordrhein-Westfalen. Das Festnetz dort wurde vom Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Per Satellitenverbindung gibt es nun eine WLAN-Versorgung am Pfarrheim des Ortes. Dort ist ein Info-Punkt, an dem Helfer und betroffene Einwohner ab sofort kostenlosen Zugang zum Internet haben. Im Hochwassergebiet ist aber auch Musks Starlink erfolgreich im Einsatz: Elon Musks Starlink - Notfalleinsatz für Hochwasseropfer .

