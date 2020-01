Deutsche Telekom schließt jeden fünften Telekom-Shop

Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom schließt 99 ihrer 504 Telekom-Shops in Deutschland. Der Stellenabbau soll sozialverträglich erfolgen.

Vergrößern Das Foto zeigt einen Ausschnitt des Bonner Telekom-Shops. © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom schließt 99 ihrer derzeit 504 Telekom-Shops in Deutschland. Bis Ende 2021 sollen die 99 besagten Telekom-Shops geschlossen sein. Damit bestätigen sich in etwa ältere Gerüchte. Zugleich würden die Vertriebsregionen von 6 auf 4 reduziert.

Die Telekom verspricht allerdings, dass trotz der Reduzierung der Telekom-Shops künftig immer noch 86 Prozent der Kunden einen Telekom-Shop in weniger als 20 Kilometer Entfernung erreichen können.



Die Telekom begründet die Schließung mit der „starken Veränderung von Markt und Kundenverhalten durch Digitalisierung und Online-Boom“. Immer weniger Kunden würden die örtlichen Verkaufsniederlassungen besuchen. Gleichzeitig würde der Online-Umsatz aber steigen.

Deshalb reagiert die Deutsche Telekom jetzt mit einem „Transformationsprogramm“, das bis Ende des Jahres 2021 umgesetzt wird. Das Programm soll zu einer verbesserten Organisationsstruktur und einer Anpassung der Personalbestände führen – letzteres ist eine freundlich klingende Umschreibung für Stellenabbau. Im Rahmen der Neuausrichtung des Privatkunden-Vertriebs in Deutschland soll die Zahl der Stellen aber sozialverträglich reduziert werden, wie die Telekom betont. Betriebsbedingte Beendigungskündigungen seien ausgeschlossen. Mit den Sozialpartnern seien hierzu ein Interessenausgleich und ein Sozialplan vereinbart worden. Wie viele Telekom-Shop-Mitarbeiter von dem Stellenabbau betroffen sind, sagt die Telekom jedoch nicht. Im Sommer 2019 hatte das Handelsblatt in Zusammenhang mit der geplanten Schließung von Telekom-Shops von 1.200 Mitarbeitern gesprochen, die das Unternehmen verlassen müssten.



Die dadurch erwarteten Einsparungen sollen wiederum für „Investitionen in ein inspirierendes Kundenerlebnis“ genutzt werden, wie es die Telekom in grandioser Marketingsprache umschreibt. Konkret sollen die verbleibenden Läden erlebnisorientierter werden. Außerdem sollen das regionale Marketing und Events gestärkt werden und es soll mehr lokalen Service geben. Die organisatorischen Neuerungen hierzu sollen bereits zum 1. Juli 2020 umgesetzt werden.

Auf dem Höhepunkt der Filialdichte besaß die Telekom insgesamt über 1100 Filialen, von denen 800 direkt der Telekom gehörten. Im Sommer 2019 waren es noch knapp 1.000 Telekom-Shops, von denen 504 der Telekom gehörten. Dort haben im Sommer 2019 laut Handelsblatt rund 4500 Mitarbeiter gearbeitet.



