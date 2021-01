Deutsche Telekom hilft gratis Schulen: Hier schnell bewerben

Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom hilft den ersten 100 Schulen, die sich bewerben, gratis beim Homeschooling.

Vergrößern Deutsche Telekom hilft gratis Schulen: Hier bewerben © Deutsche Telekom

Die Covid-19-Pandemie und der damit verbundene Lockdown stellt Deutschlands Schulen vor eine riesige Herausforderung. Bereits im Frühjahr 2020 zeigte sich, dass viele Schulen mit dem Umstieg auf das Home-Schooling beziehungsweise den Fernunterricht überfordert sind. Doch anscheinend nutzten viele Bundesländer und Schulen den Sommer nicht für ausreichende Nachbesserungen, denn auch während des aktuellen Lockdowns lief und läuft der Fernunterricht vielfach noch holprig. In Bayern zum Beispiel war und ist die Mebis-Plattform nach wie vor vielfach überlastet. Die Deutsche Telekom will den Schulen nun helfen.



Die Deutsche Telekom bietet jetzt in einer Aktion 100 Schulen ein Jahr lang den „Digital School Service“ unentgeltlich an. Dabei handelt es sich um Soforthilfe und Anwendungsunterstützung bei Apps, Tools und Plattformen für den digitalen Unterricht sowie das Homeschooling.



Rund 350 Experten der Telekom unterstützen dabei Lehrkräfte bei akuten IT-Problemen. Das Team berät Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr über eine eigene Service-Rufnummer und per Fernwartung. Zum Zuge können 100 Schulen kommen, die sich bis zum 28. Februar 2021 auf der Website gemäß den Teilnahmebedingungen bewerben und eine Zusage erhalten.



Ferri Abolhassan, Geschäftsführer Service der Telekom Deutschland: „Viele Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen stellen zwar Mittel für die Anschaffung der neuen Technik bereit, danach stehen Schulen und Lehrkörper allerdings vor dem Problem, die Technik einzurichten und zu betreiben. Hier kommen wir als Telekom und Begleiter in der Digitalisierung ins Spiel. Der Digital School Service ist unser neues Angebot, das wir zunächst 100 Schulen entgeltfrei im Rahmen einer Aktion anbieten wollen. Es beinhaltet IT-Beratung für Schulen und ganz konkrete Anwenderhilfe für Lehrkräfte. Mit dem Angebot wollen wir die Schulen unterstützen, die Digitalisierung zu meistern und leisten damit auch einen gesellschaftlichen Beitrag für Deutschlands Zukunft.“



Alle Lehrer der ausgewählten 100 Schulen können sich bei Problemen mit Windows, Apple macOS, iOS, Android und Standard-Software an den Service der Telekom wenden. Dazu gehören die Installation von Apps sowie der Aufbau und Betrieb eines WLANs. Ebenso werden Fragen zu Microsoft 365 Business Basic, Microsoft Teams oder Cisco WebEx beantwortet. Auch die Beratung bei Fragen rund um Virenschutz und Datensicherung ist im „Digital School Service“ enthalten.



Nach erfolgreichem Ablauf der Aktionsangebotes ist geplant, den „Digital School Service“ auszubauen. Der Service soll fester Bestandteil im Portfolio der Telekom für Schulen werden und kostenpflichtig erhältlich sein.