Deutsche-Telekom-Störung: Das war der Grund

Hans-Christian Dirscherl

Das Festnetz der Deutschen Telekom war heute Vormittag gestört. Doch mittlerweile sind die Probleme gelöst. Der Grund für die Störung.

Vergrößern Deutsche Telekom: Festnetz-Störung behoben © nitpicker/Shutterstock.com

Update 11:50: Die Festnetz-Probleme der Telekom sind behoben. Die Telekom nannte uns folgenden Grund für die Störung: "Der Anstieg bei allestoerungen.de wurde durch ein kurzfristiges Problem an einem BNG (Broadband Network Gateway) in Ingolstadt ausgelöst. Seit 11 Uhr ist der BNG in Ingolstadt wieder vollständig funktionsfähig". Die Telekom betont, dass "von der BNG-Störung nur Anschlüsse in und um Ingolstadt betroffen waren". Eine bundesweite Störung habe es nicht gegeben. Auf allestoerungen waren aber auch Ballungszentren weit entfernt von Ingolstadt rot eingefärbt und die unten zitierten Kommentare stammen aus Städten, die weit von Ingolstadt entfernt liegen . Update Ende



Laut Allestörungen bereitet das Festnetz der Deutschen Telekom derzeit Probleme. Die Zahl der gemeldeten Störungsmeldungen stieg heute Morgen mit Arbeitsbeginn deutlich an und hat seit zirka 10 Uhr einen noch einmal deutlich verstärkten Ausschlag nach oben. Laut der Störungskarte sind vor allem Ballungszentren in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen sowie Hamburg betroffen.



Die Störungsmeldungen beziehen sich ganz überwiegend auf das Telekom-Festnetz und dort vor allem auf die Internetverbindung, nicht aber auf das Mobilfunknetz. In Zeiten von Home Office ist ein funktionierendes Festnetz natürlich unabdingbar. Dementsprechend frustriert fallen die Kommentare der offensichtlich betroffenen Telekomkunden aus.

„Heute seit 07:24 kein Internet mehr. Danke Telekom so macht Home Office Spaß“ ist ein Beispiel für den Frust der Betroffenen. Sowie: "Bin aus Duisburg.. Ständige Verbindungs abbrüche... und wenn es dann klappt bekommen wir nicht unsere ganze Leistung...

Sehr praktisch im Home Office". Und: "Internet stürzt gerade die ganze Zeit ab. Geht an/aus im Minutentakt. Hatte vorher noch nie Probleme. 68161, Mannheim". Oder: „Heute Nacht um 1.30 Uhr komplett Ausfall von Internet und Telefon im Raum Remscheid. Warum bin ich nur zurück zur Telekom gegangen ????“ Wobei hier fairerweise darauf hingewiesen werden muss, dass die Konkurrenten der Telekom ebenfalls immer mal wieder von Störungen betroffen sind.

Weitere Beschwerden lauten zum Beispiel: „Seit 1 Uhr kein Internet in 78054 Villingen-Schwenningen“ und mehrere Betroffene beklagen, dass der Ausfall bereits am Vortag begonnen habe: „Seit gestern Abend ist mein Internetanschluss tot. Musste deswegen ins Büro!“

Vergrößern Die aktuelle Situation bei der Deutschen Telekom laut Allestörungen © allestörungen.de/stoerung/deutsche-telekom/

Eine Betroffener will von der Telekom-Hotline erfahren haben, dass es sich um eine bundesweite Störung handeln würde. Wir haben diesbezüglich bei der Deutschen Telekom nachgefragt. Sobald uns eine Antwort vorliegt, werden wir diese hier bringen.