Hans-Christian Dirscherl

Heute Nacht brach das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom über weite Strecken zusammen. Mittlerweile bessert sich die Lage.

Vergrößern Deutsche Telekom: Mobilfunknetz gestört © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom hat heute Morgen eine Störung in ihrem Mobilfunknetz via Twitter bestätigt. In ihrem Tweet schreibt die Telekom: „Aktuell haben wir eine Störung im Mobilfunknetz. In Teilen kommt es für unsere Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten & Sprachverbindung. Das Festnetz ist nicht betroffen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten & bitten um etwas Geduld.“

Einige Zeit später legte die Telekom auf Twitter nach: „Update: Die Stabilisierungsmaßnahmen greifen. Die Situation verbessert sich deutlich und kontinuierlich.“

Update 9:40 Uhr: PC-WELT fragte bei der Deutschen Telekom nach dem Grund für den Ausfall und nach der aktuellen Situation. Ein Telekom-Sprecher äußerte sich folgendermaßen: „In Teilen kommt es für unsere Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten- und Sprachverbindung im Mobilfunknetz. Das Festnetz ist nicht betroffen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung. Das hat für uns höchste Priorität. Die gute Nachricht: Die Stabilisierungsmaßnahmen greifen. Die Situation verbessert sich deutlich und kontinuierlich.“ Zum Grund für den Ausfall sagte der Sprecher nur: "Dazu liegen im Moment noch keine Informationen vor." Update Ende



Die Störung scheint gegen Mitternacht (15.6. auf 16.6.2020) aufgetreten zu sein, wie ein Blick auf Alle Störungen beweist. Bis zirka 3 Uhr heute Morgen ging die Zahl der Störungsmeldungen zurück, stieg dann aber bis um 6 Uhr wieder deutlich an. Mittlerweile zeigt Alle Störungen wieder einen deutlichen Rückgang der Störungsmeldungen, ganz behoben scheint das Mobilfunkproblem der Telekom aber noch nicht zu sein.

Die Live-Störungskarte der Deutschen Telekom zeigt, dass das Mobilfunknetz der Telekom in nahezu allen Ballungsgebieten der Bundesrepublik gestört war. Es handelte sich also nicht um eine regionale Störung.

Die Deutsche Telekom hat bis dato nicht den Grund für den (teilweisen) Ausfall ihres Mobilfunknetzes genannt. Von der Störung ist aber nur das Mobilfunknetz (Telefonie und Internetnutzung) betroffen, nicht aber das Festnetz der Deutschen Telekom.



Auch in den USA war das Mobilfunnetz von T-Mobile gestern Nacht gestört. Das berichtet unter anderem The Verge. Ob dieser Ausfall mit der Störung in Deutschland zusammenhängt, ist noch unbekannt. Mittlerweile scheint T-Mobile USA das Problem gelöst zu haben.