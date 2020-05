Deutsche Telekom: Hier wurde LTE verbessert

Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom hat 145 neue LTE-Standorte errichtet und 319 bereits vorhandene Standorte ausgebaut. Die Details.

Die Deutsche Telekom treibt den LTE-Ausbau voran. Das Unternehmen hat jetzt mitgeteilt, dass es in den letzten zwei Monaten 145 neue LTE-Standorte verteilt über ganz Deutschland in Betrieb genommen hat. Weitere 319 bereits vorhandene Standorte hätten außerdem zusätzliche LTE-Antennen erhalten. Dadurch soll die Kapazität im Netz und die Ausbreitung in der Fläche weiter ansteigen. Die Abdeckung der Bevölkerung mit LTE liege damit laut Telekom bei 98 Prozent.



Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland: „Wir planen für dieses Jahr über 2.000 komplett neue Mobilfunk-Standorte. Ergänzend werden wir an über 10.000 weiteren Standorten die Mobilfunk-Kapazitäten für unsere Kunden durch Erweiterungsmaßnahmen steigern. Im Rahmen dieser massiven Ausbau-Aktivitäten bringen wir auch 5G weiter nach Deutschland. Bis Ende 2020 werden so mindestens die 20 größten Städte in Deutschland angebunden.“ Erst Ende letzter Woche hatte die Telekom mitgeteilt, dass nun auch die Allianz-Arena des FC Bayern München mit 5G versorgt werde. Aufgrund der Corona-bedingten Geisterspiele profitieren davon aber noch nicht die Fans.

Die Deutsche Telekom nennt allerdings nicht die genauen Standorte, an denen neue LTE-Masten aufgebaut wurden. Der Telekommunikationskonzern belässt es dagegen bei eher vagen Standortbeschreibungen: Spitzenreiter beim LTE-Ausbau in den vergangenen zwei Monaten sei demnach Bayern mit 167 neuen Standorten und Erweiterungen gewesen. Auf Platz zwei und drei würden Hessen mit 46 und Nordrhein-Westfalen mit 45 neuen Standorten und Erweiterungen folgen.



Über die Mobilfunkversorgung an Ihrem Standort informiert www.telekom.de/netzausbau . Sie können aber auch die Netzkarte der Telekom konsultieren: Deutsche Telekom, Vodafone, O2 - so prüfen Sie die Netzabdeckung.



