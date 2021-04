Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom hat weitere 196.000 Internetanschlüsse beschleunigt. So viele schnelle Anschlüsse bietet derzeit die Telekom ihren Kunden.

Vergrößern Deutsche Telekom: Fast 200.000 Anschlüsse wurden beschleunigt. © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom hat im März 2021 ihre Breitbandnetz weiter ausgebaut. Wie der Bonner Konzern mitgeteilt hat, wurde für 196.000 Haushalte die Internet-Geschwindigkeit erhöht.

Demnach können jetzt 34,1 Millionen Haushalte im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. 25,8 Millionen Haushalte sollen sogar einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr buchen können. Seit Jahresanfang sollen 573.000 Haushalte vom Ausbau der Telekom profitiert haben, wie das Unternehmen werbewirksam mitteilt.



Die Zahl der Haushalte, die einen reinen Glasfaser-Anschluss erhalten können (FTTH; "Fibre to the Home" ), stieg im März zudem um über 56.000 und beträgt nun 2,3 Millionen. Hier sind zumindest theoretisch Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. Konkurrent Vodafone hält bei dieser Geschwindigkeit aber mit seinem schnellen Kabelnetz dagegen, das ebenfalls teilweise Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermöglicht.



