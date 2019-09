Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom hat an 615.000 Anschlüssen die Surf-Geschwindigkeit auf bis zu 250 MBit/s erhöht. Weitere 40.000 Haushalte wurden auf bis zu 100 MBit/s beschleunigt

Vergrößern Deutsche Telekom: Bis zu 250 Mbit/s für weitere 615.000 Anschlüsse © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom hat in den vergangenen vier Wochen an 615.000 Anschlüssen die Surf-Geschwindigkeit auf bis zu 250 MBit/s (Megabit pro Sekunde) erhöht. So haben in den vergangenen vier Wochen unter anderem Bonn, Landau und Wiesbaden mit mehreren tausend Anschlüssen als auch Schwarze Pumpe, Tönning und Wunstorf mit mehreren Dutzend Anschlüssen profitiert. Die Zahl der Anschlüsse mit 250 MBit/s steigt damit auf jetzt fast 24 Millionen. Das teilte der Konzern heute mit.



Weitere 40.000 Haushalte sollen auf bis zu 100 MBit/s beschleunigt worden sein. Die Gesamtzahl aller Haushalte, die einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s oder mehr nutzen können, liege laut Telekom damit bei über 29,5 Millionen.



Basis für die Steigerung der Geschwindigkeiten sei das ständig wachsende Glasfaser-Netz der Telekom. Schließlich muss der Anschluss-Knoten, der den Kunden mit dem Kernnetz verbindet, mit Glasfaser angebunden sein. Dann können die Daten mit hohem Tempo fließen. Diese Fokussierung auf den Ausbau des eigenen Glasfasernetzes hindert die Deutsche Telekom aber nicht daran, gegebenenfalls konkurrierende Glasfaseranbieter dazu zu zwingen, deren Tempo zu reduzieren.



Sie können auf www.telekom.de/schneller recherchieren, ob für Ihren Anschluss bereits ein höheres Tempo verfügbar ist. Vodafone bietet als Alternative zum Glasfasernetz der Telekom sein schnelles Kabelnetz an.



