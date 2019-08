Deutsche Telekom: Bis zu 250 MBit/s an 877.000 Anschlüssen

Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom hat das Tempo an 877.000 Anschlüssen auf bis zu 250 Mbit/s gesteigert. Für weitere rund 65.000 Haushalte sollen jetzt erstmals Geschwindigkeiten mit bis zu 100 MBit/s möglich sein.

Die Deutsche Telekom hat mitgeteilt, dass sie die Geschwindigkeit an 877.000 Breitbandanschlüssen auf bis zu 250 MBit/s (Megabit pro Sekunde) gesteigert hat. Davon sollen Anschlüsse in hunderten Städten und Gemeinden profitieren. Anders als bei ähnlichen Meldungen in der Vergangenheit gibt die Telekom aber keine vollständige Liste der konkreten Orte, sondern nennt nur einige Beispiele: München, Nürnberg und Frankfurt/Main mit mehreren tausend Anschlüssen sowie Boizenburg, Körperich und Molzhain mit mehreren Dutzend beschleunigten Anschlüssen.



Die Zahl der Anschlüsse mit bis zu 250 MBit/s soll damit laut Telekom auf insgesamt über 23 Millionen steigen. Für weitere rund 65.000 Haushalte sollen jetzt außerdem erstmals Geschwindigkeiten mit bis zu 100 MBit/s möglich sein. Die Gesamtzahl aller Haushalte, die einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s oder mehr nutzen können, stieg demnach auf über 29,5 Millionen.



Die Telekom betont, dass das Glasfasernetz und dessen Ausbau das Rückgrat des Breitbandausbaus darstelle. Der Anschluss-Knoten, der den Kunden mit dem Kernnetz verbindet, müsse mit Glasfaser angebunden sein, um derart hohe Geschwindigkeiten erreichen zu können (Ausnahme sind die Kabelnetze, die ebenfalls solche und sogar noch höhere Geschwindigkeiten ermöglichen; diese gehören aber nicht der Telekom, sondern vor allem Vodafone). Diese Fokussierung auf den Ausbau des eigenen Glasfasernetzes hindert die Deutsche Telekom aber nicht daran, gegebenenfalls konkurrierende Glasfaseranbieter dazu zu zwingen, deren Tempo zu reduzieren.



Sie können auf www.telekom.de/schneller recherchieren, ob Ihr Anschluss bereits von dem höheren Tempo profitiert.

