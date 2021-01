Deutsche Telekom: 3 Monate gratis mobil surfen und telefonieren

Hans-Christian Dirscherl

Sie können jetzt drei Monate lang gratis das Mobilfunknetz der Telekom testen. Mit Telefonie-Flat und 6 GB/Monat sowie 5G. Ohne automatische Vertragsverlängerung.

Vergrößern Deutsche Telekom: 3 Monate mobil gratis surfen und telefonieren © nitpicker/Shutterstock.com

Sie können das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom jetzt drei Monate lang kostenlos testen. Das Angebot nennt sich MagentaMobil Try&Buy. Es beinhaltet drei Monate lang Telefonie und SMS-Versand sowie 6 GB Datenvolumen für das mobile Surfen im Internet. In diesen drei Monaten fallen weder eine Grundgebühr noch sonstige Kosten wie beispielsweise ein Bereitstellungspreis an.



Beim Surfen ist wie gehabt das EU-Roaming enthalten. Außerdem können Sie die Hotspot-Flat der Deutschen Telekom nutzen. Die Nutzung des gerade im Aufbau befindlichen 5G-Mobilfunknetzes der Telekom ist ebenfalls enthalten, sofern vor Ort vorhanden.



Wichtig: Nach Ablauf der drei Monate gibt es keine automatische (kostenpflichtige) Vertragsverlängerung. Sie haben mit MagentaMobil Try&Buy also tatsächlich die Möglichkeit unverbindlich drei Monate lang das Telekom-Mobilfunknetz auszuprobieren.



Sobald die 6 GB aufgebraucht sind, surfen Sie mit 64 Kbit/s im Downstream und mit 16 Kbit/s im Upstream weiter. Laut Produktinformationsblatt entsprechen die Leistungen dieses Testangebots dem Tarif MagentaMobil S . Dafür fallen reguläre 39,95 Euro pro Monat an. Sie sparen mit diesem Angebot also rund 40 Euro pro Monat.



StreamOn (kostenlos) und Disney+ (zunächst gratis, ab dem vierten Monat für 5 Euro pro Monat) lassen sich zubuchen.