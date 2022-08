Deutsche Post stellt E-Post ein – so retten Kunden ihre Daten

Kris Wallburg

Die E-Post hat nicht den erhofften Erfolg gebracht, jetzt wird der Dienst ganz eingestellt. Kunden haben noch zwei Monate Zeit, um ihre Daten zu retten.

Vergrößern Die E-Post wird ab Dezember eingestellt. © Deutsche Post

Die Deutsche Post stellt die E-Post ein, den vor zwölf Jahren eingeführten Mix aus E-Mail und Brief. Eine kostenpflichte Alternative bleibt bestehen, ist aber teuer. Nutzer der E-Post haben nur noch bis November Zeit, um Ihre Daten zu sichern.

Die E-Post – ein Fehlschlag?

Über den Erfolg oder Misserfolg der E-Post lassen sich nur schwer Aussagen treffen, denn die Deutsche Post hält die Nutzerdaten unter Verschluss. Als der Dienst im Juli 2010 online gingen, sollen sich über eine Millionen Nutzer angemeldet haben. Doch der Registrierungsprozess ist sehr kompliziert und nur ein Bruchteil schlossen ihn auch wirklich ab. Einer der ersten Versuche der Deutschen Post, ihr Angebot in den digitalen Raum zu erweitern – kein einfaches Unterfangen.

Nur soviel ist sicher: Der kommerzielle Erfolg reicht wohl nicht mehr aus, um den Dienst weiterzubetreiben.

Die Post wird noch kundenunfreundlicher. Jetzt kündigen sie also auch noch das e-Post Dingens. Wieso soll ich bitte United Internet, also GMX und WEBde vertrauen? pic.twitter.com/XXjXllgjjQ — Dr. Martin Luther, Berufsmönch (verheiratet)🍆🤩🥝 (@realmartinluthe) August 29, 2022

E-Post-Kunden haben jetzt noch bis zum 30. November Zeit, Ihre Daten zu sichern. Danach werden diese von den Servern gelöscht.

Die Deutsche Post bietet einen Datenexport an, den Sie über diese Seite aufrufen können. Scrollen Sie etwas nach unten bis zum Punkt "Datenexport ganz einfach". Darüber können Sie alle gesendeten und empfangenen E-Post Briefe herunterladen, außerdem Ihre Ordner, Entwürfe und den Papierkorb.

E-Post eingestellt – das sind die Alternativen

Wenn Sie Ihre Post weiterhin digital verwalten möchten, müssen Sie auf andere Anbieter umsteigen. Die Deutsche Post bietet nach dem Ende der E-Post nur noch den digitalen Briefkasten "E-Postscan" an. Damit werden an Sie adressierte Briefe zusätzlich zur physischen Zustellung digitalisiert und an den digitalen Briefkasten versendet. Der Dienst kostet allerdings 24,99 Euro im Monat – und Briefe digital versenden können Sie damit nicht. Außerdem bietet die Deutsche Post auch weiterhin ähnliche Dienste für Business-Kunden an.

Eine weitere Option ist die Kooperation der Deutschen Post mit GMX und WEB.DE . Die beiden Mail-Services bieten ähnliche Dienste wie die E-Post, zum Beispiel die Briefankündigung oder den digitalen Briefversand.