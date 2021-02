Hans-Christian Dirscherl

Am 4. Februar 2021 erscheint die erste deutsche Briefmarke mit Matrixcode. Das sind die Vorteile.

Vergrößern Deutsche Post: Erste Briefmarke mit Matrixcode © Deutsche Post DHL

Die Deutsche Post bringt am 4. Februar 2021 ihre erste Briefmarke mit Matrixcode neben dem eigentlichen Briefmarkenmotiv in den Verkauf. Der zusätzliche Matrixcode auf Briefmarken soll eine „Basis-Sendungsverfolgung“ von Briefen ermöglichen und eine gewisse Fälschungssicherheit bieten. Postwertzeichen können somit nicht mehrfach verwendet werden. Die Post kann mit dem Matrixcode außerdem betriebliche Unregelmäßigkeiten wie Laufzeitverzögerungen schneller erkennen und hoffentlich beheben.

Die Kunden können wiederum in der Post & DHL App sehen, wann ihr Brief im Briefzentrum in der Abgangsregion bearbeitet wurde und wann er in der Zielregion angekommen ist. Mit dem Matrixcode ist aber keine lückenlose Nachverfolgung, wie z.B. bei Paketen, möglich. Insbesondere werden die Sendungen bei der Zustellung nicht nochmals erfasst. Wer einen rechtsverbindlichen Nachweis über die Zustellung an den Empfänger haben möchte, muss also auch weiterhin die kostenpflichtige Zusatzleistung „Einschreiben“ in Anspruch nehmen. Lesen Sie hierzu auch: Einwurfeinschreiben sind nicht immer rechtssicher.

Wer den Code mit seinem Smartphone in der Post & DHL App scannt, erhält zusätzliche Informationen zur Briefmarke, beispielsweise zum Motiv, zur Geschichte oder zu den Bildquellen. Briefe, die mit einer Matrixcode-Briefmarke frankiert sind, werden digital entwertet und auch weiterhin in den Briefzentren gestempelt – und zwar neu mit einer blauen statt der bisher schwarzen Stempelfarbe, damit die Kunden danach den Matrixcode noch scannen können.

Das Motiv der ersten Marke mit Matrixcode trägt laut Post den Namen „Digitaler Wandel“. Die Marke thematisiert die immer umfassendere Digitalisierung im Postbereich. Im Laufe des Jahres 2021 sollen noch weitere Briefmarken mit einem solchen Code folgen. Ab 2022 sollen dann alle Briefmarken mit Matrixcode versehen werden. Das ist zumindest der Plan des Bundesministeriums der Finanzen und der Deutschen Post.

Mit der Einführung des Matrixcodes verändern sich auch die Formate der neuen Briefmarken. Sie verfügen künftig über eine größere Motivfläche und sollen dadurch mehr Raum für die Gestaltung bieten. Mit dem Matrixcode wird zudem jede Briefmarke zu einem Unikat. Ob dieser Umstand tatsächlich auch Philatelisten, also Briefmarkensammler, begeistern wird, wie die Deutsche Post wohl hofft, sei einmal dahingestellt.

Matrixcodes im Bereich der Frankierung selbst sind nicht neu, wie die Post betont. Seit Jahren werden sie im Bereich der Frankierung von Geschäftskundenpost genutzt, auch die nur online erhältliche „Internetmarke“ oder Frankiermaschinen verfügen über einen solchen Code. Neu ist, dass nun auch herkömmliche Briefmarken durch einen Matrixcode ergänzt werden.