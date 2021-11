Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Post DHL hat Tipps zusammengestellt, damit Briefe und Pakete zu Weihnachten rechtzeitig ankommen.

Vergrößern Deutsche Post DHL: So kommt die Weihnachtspost sicher an © DHL

Deutsche Post DHL erwartet auch 2021 wieder sehr hohe Paketmengen vor Weihnachten. Damit Geschenke und Weihnachtspost sicher und pünktlich beim Empfänger ankommen, gibt Deutsche Post DHL den Kunden folgende Empfehlungen.

1. Pakete frühzeitig bestellen und versenden

Spätester Versandtermin für Pakete und Päckchen innerhalb Deutschlands ist dieses Jahr Montag, der 20. Dezember 2021. Für Briefe und Postkarten ist der spätestmögliche Einwurf Mittwoch, der 22. Dezember 2021 vor der Briefkastenleerung. Alle Details entnehmen Sie dieser Zusammenstellung:



Vergrößern Diese Fristen sollten Sie beachten. © DHL

2. Für den Paketversand können Sie neben den rund 23.500 DHL Paketshops und Filialen auch den kostenlosen und kontaktlosen Service an den über 8.200 DHL Packstationen nutzen. Deren Standorte finden Sie hier . Der Versand an der Packstation ist auch ohne vorherige Registrierung möglich.

3. Briefe und Pakete online frankieren, z.B. über das Handy mit der Post & DHL App für iOS und für Android . Die Paketmarke kann zu Hause, an der Packstation sowie in Filialen und Paketshops ausgedruckt werden. Und wer keine Briefmarke zur Hand hat, kann mit der Mobilen Briefmarke seine Post mit App und Stift frankieren. Hierzu das Porto bargeldlos in der App bezahlen, den Portocode gut leserlich oben rechts auf den Umschlag oder die Postkarte schreiben und die Sendung in den nächsten Briefkasten werfen. Mehr unter: www.deutschepost.de/mobile-briefmarke

4. Einen Ablageort oder den vereinbarten Nachbarn für den Paketempfang benennen oder das Paket direkt an eine Packstation schicken lassen.

5. Pakete möglichst früh aus der Packstation oder der Filiale abholen. DHL informiert registrierte Kunden per E-Mail oder Push-Nachricht in der App, wenn ein Paket abholbereit in einer Filiale oder einem DHL-Paketshop liegt.

6. Sie suchen eine Alternative zu Ihrer üblichen Filiale, weil es dort längere Wartezeiten gibt? Mit dem Standortfinder finden Sie alle Standorte von Postfilialen, Paketshops, Packstationen und Briefkästen in der Nähe.



7. Die richtige Verpackung wählen. Verpackungstipps sowie weitere Hinweise zum Versand und Empfang von Weihnachtsgeschenken gibt DHL hier .

8. Bargeld und Wertsachen als Einschreiben Wert versenden und nicht in einfachen Standardbriefen, da der Bargeldversand in normalen Briefen nicht zulässig ist und die Deutsche Post bei Verlust nicht haftet. Lese-Tipp: Einwurfeinschreiben sind nicht immer rechtssicher.

9. Bestellung von Waren im Nicht-EU-Ausland: Seit dem 1. Juli 2021 gelten EU-weit neue Zollbestimmungen. Diese sehen u.a. vor, dass grundsätzlich für Waren aus einem Nicht-EU-Land Einfuhrabgaben zu entrichten sind. Einfuhrabgaben von weniger als einem Euro werden jedoch nicht erhoben. Fallen Abgaben an, die noch bei Ankunft der Sendung in Deutschland zu zahlen sind, legt die Deutsche Post diese Abgaben gegenüber dem Zoll aus und zieht sie bei Zustellung vom Empfänger ein. Aufgepasst: Hierfür erhebt die Deutsche Post eine Auslagenpauschale in Höhe von 6 Euro, unabhängig vom eigentlichen Warenwert. So kann ein auf den ersten Blick sehr günstiger Artikel z.B. aus China schnell um einiges teurer werden als bei der Bestellung gedacht.



Deutsche Post darf Brief-Porto erhöhen: Das kosten Briefe ab 1.1.