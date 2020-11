Deutsche Post DHL: So kommen Briefe & Pakete pünktlich an Weihnachten

Hans-Christian Dirscherl

Deutsche Post DHL hat die Termine für den Versand von Briefe und Paketen genannt, damit diese pünktlich an Weihnachten eintreffen. Plus Tipps.

Vergrößern Deutsche Post DHL: So kommen Briefe & Pakete an Weihnachten pünktlich an © Deutsche Post DHL

Die Deutsche Post DHL hat die Termine mitgeteilt, bis zu denen Kunden Pakete aufgeben müssen, damit diese noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest beim Empfänger eintreffen.



Eines vorweg: Genauso wie Konkurrent Hermes, dessen Termine für ein pünktliches Eintreffen von Paketen Sie hier lesen, erwartet DHL für das Weihnachtsfest 2020 eine Rekordmenge an Sendungen. Deshalb sollten DHL-Kunden genau die folgenden Termine und Ratschläge für Weihnachtsbriefe und -pakete genau beachten.

Termine für den Versand von Paketen und Briefen

Pakete frühzeitig versenden, spätestens bis

19.12. um 12 Uhr innerhalb Deutschlands

14.12. in europäische Nachbarländer

10.12. in sonstige europäische Länder

30.11. in außereuropäische Länder



Briefe und Postkarten verschicken bis spätestens

22.12. innerhalb Deutschlands

16.12. in europäische Länder

7.12. außerhalb Europas

DHL-Tipps für den Versand und Empfang

1. Versandlabels als Mobile Paketmarke in der DHL Paket-App bzw . Onlinefrankierung kaufen oder im Shop der Deutschen Post. Die Mobile Paketmarke kann zuhause, an der Packstation sowie in Filialen und Paketshops ausgedruckt werden.



2. Für Paketempfang und -versand neben den rund 24.000 DHL-Paketshops und -Filialen rät DHL auch den kostenlosen und kontaktlosen Service an den mehr als 6.000 DHL-Packstationen nutzen. Pakete können auf Kundenwunsch ab sofort auch immer automatisch an eine Packstation umgeleitet werden.



3. Retouren und andere frankierte Pakete an der Packstation auch ohne vorherige Registrierung verschicken: Label an der Packstation scannen, Sendung einlegen, Quittung per E-Mail erhalten - fertig!



4. Mit dem Standortfinder alle Standorte von Postfilialen, Paketshops, Packstationen und Briefkästen in der Nähe finden. Der Standortfinder gibt auch Informationen zu Öffnungszeiten sowie zum Auslastungsgrad der Packstationen.



5. Pakete in Packstationen und Filialen schnell abholen, damit auch das nächste Paket dort wieder Platz findet. Hilfreich hierfür: Ab sofort informiert DHL registrierte Kunden per E-Mail oder Push-Nachricht in der App, wenn ein Paket abholbereit in einer Filiale oder einem DHL-Paketshop liegt.



6. Einen Ablageort oder den vereinbarten Nachbarn für den Paketempfang benennen oder das Paket direkt an eine Packstation schicken lassen .



7. Die richtige Verpackung wählen. Verpackungstipps sowie weitere Hinweise zum Versand und Empfang von Weihnachtsgeschenken gibt es unter: www.dhl.de/weihnachten .



9. Bargeld und Wertsachen als Einschreiben Wert versenden und nicht in einfachen Standardbriefen.



Einige Zahlen und Fakten

Deutsche Post DHL hatte laut eigenen Angaben während des ersten Corona-Lockdowns im April rund 4.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Paketgeschäft eingestellt. Bis Jahresende sollen etwa 10.000 zusätzliche Aushilfskräfte in der Zustellung und Sortierung unterstützen. Auch mehr als 13.000 Extra-Fahrzeuge seien dann im Einsatz. Neu sei, dass 2020 auch Briefträger verstärkt kleinere Pakete zustellen, um die Mengen zu bewältigen. Zudem arbeite Deutsche Post DHL mit mehreren Wellen über den Tag, sodass die über 110.000 Zustellerinnen und Zusteller in den kommenden Wochen mancherorts häufiger auch noch abends klingeln werden. DHL würde in diesem Jahr erstmalig DHL-Paketbusse als Annahme- und Abgabestelle für Pakete in Berlin einsetzen.



Die Deutsche Post DHL hat im laufenden Jahr schon rund 1,6 Milliarden Pakete in ganz Deutschland transportiert. Das sind fünf Wochen vor Jahresende bereits mehr Sendungen als im gesamten Jahr 2019 (damals waren es insgesamt über 1,58 Milliarden Pakete). Für das Gesamtjahr 2020 erwartet Deutsche Post DHL ein Plus von knapp 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr: Das entspräche insgesamt rund 1,8 Milliarden Paketen.



Von Ende November bis Weihnachten erwartet Deutsche Post DHL über 11 Millionen Sendungen an Spitzentagen gegenüber durchschnittlich 5,2 Millionen Paketen an gewöhnlichen Tagen.